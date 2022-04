Entradas Daddy Yankee 2022: ¿Qué se sabe de la venta para Chile?

Daddy Yankee provocó un terremeto en la industria de la música a fines de marzo pasado. Anunció su retiro definitivo, su último álbum «Legendaddy» y además la gira mundial con la que cerrará su carrera con broche de oro.

«La Última Vuelta» es el nombre de la gira que que tendrá al Big Boss en distintas latitudes del mundo. Esta travesía comenzará el próximo 10 de agosto en Estados Unidos, especificamente en Portland, Oregón. Los conciertos en Norteamerica se extenderán hasta el 20 de septiembre, cuando el puertorriqueño de 46 años pasará por Sudamerica y después en Centroamérica.

La cita con nuestro país será el próxio 29 de septiembre y la venta de entradas ha sido todo un tema para Chile. Aún no hay recinto confirmado ni tampoco algún otro detalle adicional a la fecha del concierto.

¿Qué pasó con la venta de tickets para el show?

Todos los chilenos y chilenas se confiaron en que la venta de entradas sería el 30 de marzo pasado. Pero no fue el caso, ya que durante aquel mismo día el sello discográfico de Daddy Yankee, el Cartel Records, públicó una historia de Instagram aclarando que para Chile todavía no iba a comenzar. «Proximanente más información» fue lo referido a nuestro país, mientras se desarrollaban las ventas en Ecuador y Miami.

Días más tarde, los fanáticos se ilusionaron con el dato que entregó la esposa del Rey del Reggaetón, Mireddys González, quien aseguró a comienzos de abril que todavía no había nada oficial. Incluso, entregó una fecha para Chile que le habían informado.

¡España! Nos vemos pronto Madrid y Málaga 🇪🇸 pic.twitter.com/xZOjpYtjXO — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) April 20, 2022

«Mis amores, todavía los boletos no están a la venta, no hay nadie autorizado para vender boletos en Chile (…) Me dicen las personas que van a hacer el show allá (en Chile) que salen a la venta el 20 de abril», declaró González.

Pero lamentablemente llegó el día, este 20 de abril, y no tenemos más información que el pasado 30 de marzo. Habrá que seguir esperando a que el Big Boss o el sello discográfico del puertorriqueño, entregue alguna novedad de la venta de entradas. Esta sería a través del sitio web de Daddy Yankee o alguna ticketera a nivel nacional.