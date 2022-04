Ignacia Michelson deja la embarra con fotitos topless en Instagram

Sin duda, Ignacia Michelson es una de las chiquillas que más prende las redes sociales con sus osadas postales. Por lo mismo, la influencer amasa más de 1.9 millones de seguidores en su Instagram; y claramente se preocupa de mantener a los osiosos de internet enganchados a su cuenta.

Y ahora, Michelson dejó la embarrá al compartir una osada sesión de fotos en la que deja muy poco a la imaginación; ya que aparece con su delantera totalmente destapada y solo adornada por pequeños cristales y glitter que crean un particular diseño de flor.

«Nunca dejes de brilla» escribió Ignacia Michelson para acompañar las tres postales que de inmediato dejaron la grande entre sus seguidores; quienes le dieron a la coqueta publicación de la polémica ex chica reality más de 136 mil me gusta y cientos de comentarios llenándola de piropos.

Algunos de los comentarios que dejó, según reportó Radio Corazón: «Que hermosaaaa»; «Te pasaaaas de bella»; «Que divina amiguita»; «El arte hecho belleza»; «Mejor look nomas po»; «Ay me muero que hermosaaa»; «Wna me encantaaa»; «Ya pero Esta mujer es perfecta!!!»; «Ooooh te pasasteeee que diosa nachita»; «siempre bellísima» y «Que bella divinaaa».

Michelson criticada por supuesto photoshop

Sin duda una de las famosas que más llama la atención en redes sociales con sus osadas fotos es Ignacia Michelson. Y es que la ex-chica reality no pierde el tiempo y siempre está encantando a sus seguidores con increíbles postales.

Todo porque Michelson es conocida por sus bikinazos de infarto. Y en uno de los que subió esta semana, sus fanáticos notaron un detalle que no dejó a nadie indiferente.

La influencer causó furor con una postal del recuerdo de cuando fue a Estados Unidos. Al pie de esta, la modelo afirmó «extraño los días de playa en Miami». Para que decir que con dicho bikini negro dejó la embarrada; pero otros más curiosos se fijaron en un detalle.

Unos cibernautas comentaron «¿Qué le pasó a tu nalga izquierda?”, “algo no es de ahí” y “pero qué raro se ve eso”; ya que se puede ver una pequeña desviación. Muchos acusaron un problema de edición. Mira el detalle tu mismo, y dinos ¿es photoshop u otra cosa? Mira la imagen aquí.