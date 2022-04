Yamna Lobos llora en «Aquí se Baila»: «Me ayudó a cumplir mis sueños»

Ayer se vivió un nuevo episodio de la competencia de baile de Canal 13, «Aquí se Baila». Y si bien hubieron momentos bastante destacables dentro del programa; sin duda una de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por Yamna Lobos.

Luego de su presentación junto a David Sáez, donde bailó el éxito de Shakira «Ojos Así»; la modelo se puso a hablar con Sergio Lagos, animadora del espacio.

En dicha interacción, Lobos aseguró que estaba muy agradecida por participar del estelar de baile. Fue entonces que el conductor reveló que tenía una sorpresa para ella.

Yamna Lobos se quiebra en pantalla

Acto seguido, Sergio Lagos le muestra un video a Yamna en el que aparece su esposo Rodrigo y su hija Agustina. Un registro muy importante, sobretodo considerando lo mucho que le costó transformarse en madre a su edad.

«Yo había desechado la opción de ser mamá, tenía mi plan A, seguir soltera, aprovechar de viajar y hacer mis cosas, y mi plan B, hacer familia y hacer abuela a mi mamá. Y llegó este hombre a mi vida», aseguró según reportó FM Dos.

«Él llegó a ponerle orden a mi vida, me dijo al tiro que se quería casar y tener hijos. Yo soy súper volada y soñadora, él me aterriza mis sueños y me ayuda a cumplirlos», concluyó.

¿Quienes fueron los eliminados del capítulo?

Aquí se baila ya comenzó su última semana de programa. La segunda temporada «Talento vs. Fama», ya está llegando a su fin y este lunes se definió al primer eliminado de la recta final.

El jurado entregó sus calificaciones durante el capítulo, donde la evaluación de Fran García-Huidobro fue secreta. Mientras que los dos peores evaluados de la jornada, fueron designados para ir a la batalla final.

El jurado entregó su decisión final después de ver ambas presentaciones. Finalmente fue Eyal Meyer y Melissa Briones quienes tuvieron que dejar la competencia de Canal 13.