La suertecita: Daniela Castro se encuentra con famoso actor de Marvel en Chile

¿Te imaginas encontrarte con tu actor favorito en tu propio país? ¿Y qué pasaría si dicho intérprete perteneciera a nada menos que al Universo Cinematográfico Marvel? Eso es precisamente lo que le pasó a la influencer Daniela Castro.

En medio de su estadía en San Pedro de Atacama; lugar que visitó en vísperas de su cumpleaños, Castro se encontró con el actor hispano-alemán Daniel Brühl.

La también cocinera y ganadora de la primera temporada de «Masterchef», no desaprovechó la oportunidad y se sacó una foto junto al intérprete de «el Barón Hermut Zimo«; antagonista principal en la serie de películas y series «Capitán America» de Marvel y Disney.

Todo, porque según relató la ex-ganadora de Masterchef, Brühl se estaría quedando en el mismo hotel que ella.

«Miren quien me vino a ver para mi cumpleaños. Mañana me va a cantar las mañanitas. The Daniel’s», escribió junto a la foto con el actor.

El actor se encuentra en nuestro país debido al inicio del rodaje de una adaptación al cine del libro de Hernán Rivera Letelier; «La contadora de películas».

Según reportó Radio Agricultura, el actor que también aparece en «Bastardos Sin Gloria», interpretará a un europeo que se enamora de María Magnolia; madre de María Margarita, la protagonista de la historia. Mira la foto a continuación:

La funa a Daniela Castro

Fue hace algunos días que Daniela Castro estuvo en la palestra pública, luego de que una mujer denunciara en CHV Noticias haber sido atacada por uno de los perros de la cocinera, y no haber recibido ayuda constante.

La ex MasterChef aseguró al noticiario que si se hizo responsable de los gastos médicos, incluso firmó el pagaré de la clínica. Aunque la afectada declara que después de un tiempo ella dejó de responder sus mensajes y de desligó del proceso de rehabilitación.

La versión de la mujer se contrapone con la de Daniela Castro, quién producto de que el tema tomó un rumbo legal dijo que seguirá el proceso de esta forma.

