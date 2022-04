Fueron marcados: PDI confirmó seguimiento a Christián de la Fuente y a su hija

Christián de la Fuente sufrió una terrible encerrona el pasado 10 de marzo y aún siguen apareciendo nuevos detalles del caso. En primera instancia, se habló de una encerrona que no se pudo concretar pero en las últimas semanas se añadió un nuevo dato; los delincuentes habrían estado en búsqueda de unos relojes de lujo.

Ahora salieron a luz nuevos registros publicados por Chilevisión, donde De La Fuente habría sido «marcado». Para así, después ser interceptado afuera del condominio de su casa. Lo que comprueba la teoría iniciada hace un par de semanas de que no fue una simple encerrona, tras la celebración del cumpleaños del actor en Vitacura.

Confirmación de la PDI y nuevo relato

El Subprefecto Oscar Bacovic, jefe de la Biro Incri, entregó nuevos detalles a través de las pantallas de Chilevisión. «hay un marcaje y un seguimiento desde el momento en que él se encontraba en el restaurante almorzando», relató el policía confirmando que no habría sido un encerrona ni un portonazo.

Además, el fiscal Jorge Reyes de la Fiscalía Oriente añadió que «el disparo no era en defensa del propio delincuente (…) tampoco era para obtener la especie, porque la víctima ya estaba huyendo del lugar».

Asimismo, se refirió al impacto de la bala en la pierna derecha de Laura de la Fuente durante esa fatídica tarde. «fue una víctima absolutamente al azar. Lo único particular en este caso es que llevaba un reloj de alto valor», complementó Reyes.

#CHVNoticias | "Nunca los perdieron de vista": Los detalles del asalto que sufrió Cristián de la Fuente 👉 PlutoTV https://t.co/40e1r63ZvH

📺 En vivo https://t.co/MGFZZ1LYIW

📡 Señal YouTube https://t.co/AosVXsAu7M pic.twitter.com/r1Iwpn2sJj — CHV Noticias (@CHVNoticias) April 5, 2022

Por su parte y a través del mismo medio, Christián de la Fuente recordó el terrible momento, junto a su hija y otra joven acompañante. «La niña que iba con nosotros, que iba atrás en el auto, dice que él había dicho ‘bájate, hueón’. Yo en ese momento no sabía si querían el auto, no me iba a bajar de un auto con dos puertas con una niñita atrás», recordó el actor.

«Porque no era opción. No iba a entregar un auto con una niña que no es mi hija, porque hoy no tendría la cara para mirar a ese papá a los ojos», concluyó De la Fuente.