La Zapallito Italiano: ¿De dónde surgió el nombre de la bailarina?

Si bien es un programa bastante antiguo, muchos recordarán «Extra Jóvenes» (CHV). El espacio de Chilevisión dirigido por nuestro querido ex-huevito, Daniel Fuenzalida; introdujo a una gran cantidad de personajes juveniles a la farándula chilena.

Y una de las figuras más recordadas es Anita María Muñoz, mejor conocida como «La Zapallito Italiano». Su introducción al espacio se hizo viral hace un par de años; todo porque Muñoz era conocida como «La Chica Techno».

Ahora, «La Zapallito Italiano», conversó sobre su aparición en televisión en el programa «Más Vivi Que Nunca» de TV+. En el espacio dirigido por Vivi Kreutzberger, la bailarina hablo de lo humano y lo divino; revelando de dónde surgió su particular apodo.

Anita se confiesa con Vivi

En conversación con Kreutzberger, Muñoz revivió el momento en que Leo Caprile inventó el apodo «Zapallito Italiano». Asimismo, reveló que el animador le entregó dicho nombre sin consultarle primero.

Frente a esto, Muñoz afirmo que todo surgió de una necesidad de competir: «responde a una necesidad de enfrentamiento. Estábamos en competencia con Kike, Con ‘Morandé con Compañía’ y él tenía la ‘Porotito Verde’; entonces se me ocurrió la idea de tener también una bailarina vegetal».

«Esa es la razón. No me arrepiento, a no ser que tú me digas que borre la historia«, agregó la «Zapallito Verde», según reportó La Cuarta.

La Zapallito se enamoró de la televisión

«Estaban entre zapallo, camote y zapallo guarda; pero era muy bruto el zapallo; así que por eso el ‘Leito’ dijo zapallito; diminutivo, más cariñoso, más tiernito. Me encantó», agregó.

Asimismo, contó su experiencia entrando a la televisión. «Estaba como enamoradísima de todo esto: las luces, las entrevistas. Quería más y, si me dieron la oportunidad de trabajar en televisión, yo la tomé al tiro; entonces nunca me molestó el apodo de ‘Zapallito'».