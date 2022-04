Camilo Huerta y el futuro de su relación con Marité Matus: «Acá hay un anillo»

Sin lugar a dudas la parejita de Marité Matus y Camilo Huerta se ha transformado en una de las más relevantes de la farándula nacional. Y no solo eso, sino que también es una de las más queridas.

Ambos tortolitos siempre se han mostrado muy bien en redes sociales, después de revelar su pololeo en un romántico viaje a Miami. Incluso el ex chico Yingo ha lanzado en más de una ocasión que la quiere mucho y que incluso podría venirse un matrimonio.

Y asílo confirmó el mismo Camilo Huerta en el evento que anunció la alianza entre Chilevisión y Paramount. Habló de su buen momento con la influencer y que incluso, ya tenía el anillo.

¿Se viene el matri?

«Estoy muy bien, estamos pasando por un muy lindo momento. me ha tocado todo bueno», inició Camilo Huerta para ADN en el importante evento.

El personal trainer continuó hablando, pero claramente de su relación con Marité Matus. «Yo tengo un compromiso con ella, con todas sus cosas, ella también como madre de familia, la acompaño, nos bancamos los dos mucho. Ya nosotros estamos en una relación en que un anillo o no anillo da lo mismo», aclaró de inmediato el ex chico Yingo.

Aunque igual enfatizó que están super bien, ya sea con o sin matrimonio, Camilo Huerta soltó una primicia sobre la relación. «Acá hay un anillo, lo que pasa es que hay que ver de repente, hay cosas que no se muestran», reveló.

Por otra parte, el ex Discipulo del Chef se refirió a lo mediático que ha sido el pololeo y los mensajes positivos que reciben. «A mí me impresiona que hacemos algo y se muestra mucho. Recibimos todo el rato buena onda, a ella la quieren mucho (…) A veces nos da un poquito de vergüenza que se hable tanta cosa, pero es donde me metí», señaló Camilo Huerta agregando que a Marité Matus no le gustan las cámaras ni la exposición del pololeo.