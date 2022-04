¿Onda en la pega? Revelan que Mauricio Pinilla ya estaría pinchando con otra mujer

Mauricio Pinilla se decidió de acabar con los rumores del quiebre de su relación. El conductor y reciente rostro de TVN en distintos programas, emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram para cortar de raíz los cahuines de él y su pareja.

«Ante los rumores que circulan en los medios, quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros camino», declaró temprano durante la mañana el ex futbolista. Además, en la misma publicación confirmó que no hay terceras personas involucradas en la decisión y pidió respeto por su familia; pero los rumores no acabaron.

¿Onda en la pega?

La periodista Cecilia Gutiérrez, una experta de los cahuines de farandulandia, soltó otra papita relacionado al quiebre de el ex futbolista y su esposa desde 2009. La panelista de Zona de Estrellas aseguró que ambos estarían «pinchando» con otras personas. Por lo que los rumores del quiebre hace semanas tendrían un claro fundamento.

Aunque la chiquilla con la que tendría onda Pinigol no estaría en TVN, sino que otro ámbito laboral. Cabe señalar que el ex futbolista trabaja también en Radio Agricultura y ojo, en ESPN Chile. Por su parte, Gisella Gallardo también tendría otra vinculo amoroso. «Está por Chicureo la cosa, no es conocido, pero es amigo de una conocida», lanzó la comunicadora.

Un contradictorio adelanto

«No me quería referir a este tema, pero por respeto a mi familia aclaro que son lamentables los rumores falsos sobre mi separación. Más aún, cuando estoy pasando un momento familiar terrible», expresó Gisella Gallardo indignada a través de sus historias de Instagram horas antes del comunicado de Pinigol.

Pero en lo que si coincidió la ahora ex pareja de Mauricio Pinilla, fue en la solicitud de respeto tanto por su familia. De la misma forma que lo hizo el ex futbolista a través de sus red social.

«Deberían darse cuenta que hay niños involucrados, y del daño adicional que hacen», complementó sobre los rumores falsos que finalmente serían confirmados