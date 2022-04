Pancho Saavedra y las criticas por entrevista a Tonka Tomicic: «No le tengo que rendir cuentas a nadie»

Pancho Saavedra sorprendió durante el comienzo de esta semana, después de tener en exclusiva en su Instagram a Tonka Tomicic. La animadora habló por primera de la polémica que la afectó tras el caso judicial «Relojes Vip», en el que está ligado su esposo, Marco Antonio López (Parived).

La ex conductora de Bienvenidos se refirió a su experiencia personal tras la polémica y aseguró que actualmente está en una etapa de «autoaceptación» tras su salida del ex matinal de Canal 13.

«Primero, agradezco no haber estado en pantalla. Siendo súper sincera, fue un golpe muy fuerte. Es potente prender la televisión y verte en el espacio de temas policiales», aseguró a través de la intima conversación con el conductor de Lugares que Hablan.

Además, ella aseguró que no ha hecho nada incorrecto y que incluso su esposo nunca ha sido llamado a declarar ni ha sido formalizado por el caso. «Está dispuesto a que lo llamen desde la Fiscalía a entregar la información, está seguro que actuó correctamente. Por supuesto que yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer», continuó Tonka Tomicic entregándole su apoyo.

¿Desaprovechó una oportunidad?

Francisco Saavedra realizó una nueva transmisión de Instagram y hubo un comentario que criticó su entrevista a Tonka Tomicic; pero Pancho no lo dejó pasar, ya que se paró a contestarle al internauta que realizó el malintencionado comentario de que supuestamente se «farreó la oportunidad» de hacer otras preguntas.

«Yo te quiero dejar en claro algo, yo hago estos lives para conversar con mis amigos, yo no soy el conductor de Primer Plano», dijo de entrada el protagonista de Socios por el Mundo. Además, fue tajante en decir que él invita y entrevista a quien él estime conveniente.

El conductor de tevé aseguró que él no pondrá a nadie incomoda o incomodo cuando están conversando. Y fue tajante que aparte de ese momento, no se referirá más a la situación.

«No le tengo que rendir cuentas a nadie, no estoy para que usted me juzgue, aquí son bienvenidos a mi fiesta y el que quiera, que pase y el que no, que siga de largo y se vaya», continuó el animador según informó FmDos.