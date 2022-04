«Socios por el mundo»: Pancho Saavedra y Zabaleta llegarán a Valencia

Este sábado en un capítulo estreno de “Socios por el mundo”, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, continuarán en España, donde terminarán su recorrido por Madrid, para luego viajar a Valencia en una nueva aventura que traerá mucha emoción y risas.

Después de la gran noche vivida en Madrid, los viajeros madrugaron para conocer el mercado más famoso de la capital española: El Rastro, que data del siglo XVIII y está ubicado en el centro histórico; siempre en el estilo de “los socios”, Jorge nuevamente discutirá con Pancho, debido a un “enorme” brasero que compra para su mamá.

Luego, los compañeros de ruta emprenderán viaje a la ciudad portuaria de Valencia, donde muy a pesar de Pancho, viajarán en un “cacharro todo destartalado” que arrendará Jorge, para no gastar mucho dinero y, así, vivir nuevas aventuras.

El objetivo de este viaje, además de conocer Valencia, será cocinar y probar la real paella valenciana; para esto visitarán uno de los arrozales más famosos de España.

Saavedra defiende a su compañero Ruminot

A comienzos de febrero se anunció que se estrenaría «Socios por el Mundo», donde los viajeros serían Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta. En ese caso, quedó fuera Pedro Ruminot quien forma parte de la tripleta en el exitoso programa de YouTube y de Canal 13: «Socios de la Parrilla».

Ante ese detalle, en el programa de espectáculos de TV+, Me Late, aseguraron que contarían la razón principal por la que el ex Club de la Comedia no participó en el segundo proyecto en la tevé de los socios.

«Cobra fuerza el rumor de que Pancho no se llevaría bien con Pedro Ruminot, como que habría un roce», iniciaron a través de la pantalla sobre el cahuín e incluso a través de la cuenta de Instagram del programa; publicaron la cita de que a Ruminot «se le subieron los humor a la cabeza».

Aquello no cayó en gracia tampoco a Pancho Saavedra, quien respondió a través de la misma red social del programa farandulero. «No está en ese programa porque estábamos en pandemia y él tiene un pulmón, era de riesgo. Lo amamos y felices habríamos ido los 3 de viaje», respondió en los comentarios sumando más de 100 likes y generando los aplausos de los internautas.