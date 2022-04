Tonka Tomicic vuelve a la televisión: Sera jueza en «Starstruck»

Dentro de las próximas semanas debutará en el horario prime de Canal 13 la versión local de “Starstruck”, un formato de programa de talentos estrenado hace pocos meses en Inglaterra a través de ITV, el cual conquistó al público y pasó a ser éxito de sintonía.

Concretamente, “Starstruck” se centra en tributadores del mismo artista que trabajan en equipos de tres y que no se conocen entre ellos, los que representan al mismo cantante en diferentes épocas. Todo esto lo harán a través de grandes musicales en los que se presentarán juntos cantando la misma canción del artista al que interpretan; pero cada uno con el look y la imagen de alguna etapa de la vida del cantante representado.

La animación del espacio correrá por cuenta de Sergio Lagos y el jurado que evaluará las presentaciones de cada trío estará integrado por cuatro; reconocidas y queridas figuras del mundo del espectáculo chileno: Tonka Tomicic, José Alfredo Fuentes, Andrea Tessa y Álvaro Escobar.

Esto marca, el regreso triunfal de Tonka Tomicic a la televisión luego de haber estado meses separada de la televisión.

La polémica que involucró a Tonka y Saavedra

A comienzos de esta semana, Francisco Saavedra realizó un live; y esta vez la invitada especial era la animadora Tonka Tomicic. Todo luego de que la ex-animadora de Canal 13 se mantuviera en el silencio por bastante tiempo; todo por el caso «relojes vip» al que su marido, Parived, está vinculado.

Tomicic llegó al«live» de Instagram con Saavedra, donde hablo de lo humano y lo divino. Fue bajo dicho contexto que se refirió al caso que involucra a su esposo, aprovechando de defender a Parived. La polémica entrevista causó una serie de críticas.

Saavedra a través de un live respondió a las críticas: “Yo te quiero dejar en claro algo, yo hago estos lives para conversar con mis amigos, yo no soy el conductor de Primer Plano”, respondió.

Asimismo, Saavedra continuó: “O sea, que te quede súper claro. Que quede clarísimo que yo no voy a poner incómoda a una persona que esté conversando conmigo, porque no estoy haciendo estos conversatorios para eso. Así que, que les quede súper claro y no me voy a referir más al tema como dicen por ahí”.

“Esta es mi casa, este canal de Instagram es mi casa. Yo invito a quien quiero y yo entrevisto a quien a mí se me da la gana”,añadió

“Y se acabó, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no estoy para que usted me juzgue, aquí son bienvenidos a mi fiesta y el que quiera, que pase y el que no, que siga de largo y se vaya”, concluyó furioso Saavedra, según reportó FM Dos.