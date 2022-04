Paty Maldonado sobre declaraciones de Enrique Paris: «¿Qué gana con esto?»

El pasado domingo, el exministro de Salud, Enrique Paris, reveló una parte poco conocida de su vida el día de ayer. Esto luego de que confesara aspectos de su vida mientras reflexionaba sobre su juventud; vida personal y preferencias sexuales.

El profesional detalló lo que hizo con su vida tras terminar su carrera estudiantil en el hospital Calvo Mackenna; en entrevista con la revista Sábado de El Mercurio. Dentro de la conversación, reveló que viajó a Bélgica y que ahí descubrió que no quería casarse con una mujer.

«Estando allá me di cuenta de que no iba a hacer una vida con una mujer». En esa línea, Paris confesó que esa decisión no fue fácil para él porque tuvo una infancia donde dichos temas se trataban «de manera dura».

«Se debía tener una personalidad muy particular para que alguien que no fuera heterosexual saliera de un colegio católico, sin traumas», añadió.

Paty Maldonado se va con todo en contra de Paris

Y la persona más reciente en comentar las revelaciones de Paris. En su transmisión de YouTube, «Las Indomables», la ácida comentarista aseguró: “A título personal, mi pregunta es: ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué gana con esto? Porque vamos a hablar del profesional, él es considerado un excelente profesional, que es eso lo que a mí me interesa, a mí me interesa que él sea bueno y espléndido en su profesión”.

Asimismo, agregó sin filtro: “Lo que él haga con su potito es su problema con todo respeto. Me importa un soberano perno, a mí no me interesa la vida del señor Paris, no me interesa”.

“Me importa una raj…, entonces mi pregunta es: ¿Por qué? Es una pregunta que estoy haciendo; no estoy juzgando ni criticando para que la colonia gay no se enoje porque son tan sensible los hueo…”, agregó según reportó La Cuarta.

Finalmente, Maldonado cerró afirmando: “Quiero que les quede claro, chiquillas y chiquillos, entiéndamelo bien, no estoy haciéndole una crítica al señor Paris. No. Solo que me llama la atención que hoy salga esa aclaración. ¿Para qué? ¿A quién le sirve?”.