¡Pura mala onda! Christell Rodríguez subió malos comentarios de la gente

Christell Rodríguez fue eliminada la semana pasada de Aquí se Baila. La cantante estaba realizando buenas presentaciones destacando por sobre otros famosillos; pero fue descalificada en las semifinales del programa.

La interprete del clásico «Mueve el ombligo» se enfrentó a Leticia Zamorano y fue eliminada por romper las reglas. Esto ya que le pidió ayuda a los bailarines Francisco Chávez y Luciano Coppelli para realizar un lift.

Así fue como la cantante dejó el programa, donde se deshizo en buenas palabras relacionadas a su experiencia. «Esta experiencia ha sido de las mejores que he tenido en televisión. Agradezco la oportunidad de desarrollarme en algo que me gusta mucho como lo es la danza», expresó a través de su Instagram. Allí recibió todo el cariño del mundo, aunque no faltaron los comentarios mala onda que siempre son minoría.

¡Mala leche!

Según reportó Corazón, Christell Rodríguez comenzó a realizar una dinámica de preguntas y respuestas. Allí fue la ocasión donde llegaron comentarios mala onda de su peso, que también hacían alusión a su ex compañero en la competencia de Canal 13.

«Menos mal te eliminaron o sino le hubiera dado lumbago al pobre Luciano (Coppelli, su partner en Aquí se Baila)», lanzó un internauta lo que fue respondido con emojis de risa por la cantante.

Asimismo, llegó otro mensaje feo de una usuaria de la red social quien volvió a sacar al baile a Coppelli. «No me gusta mucho el bailarín para ella, por el tema que no tendrá la fuerza necesaria para realizar los lifts», lanzó la internauta a pito de nada.

Christell Rodríguez respondió escribiendo en la misma publicación con el mensaje mala onda. «Volveré a dejar esto por aquí… y eso que esto fueron los primeros», continuó la cantante a través de su red social, etiquetando a su partner en Aquí se Baila. Además de compartir una foto de ella junto a Luciano Coppelli, levantándola en unas de sus prácticas para la competencia.