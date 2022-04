¡Saco aplausos! Adriana Barrientos encendió las redes con nuevo look

Adriana Barrientos viene sacando aplausos de hace rato. Y es que desde que su aparición en el Lollapalooza Chile 2022, donde lució un enterito Gucci, y provocó algunas criticas y bromas, los buenos comentarios terminan siendo la mayoría.

«Tengo mejor cuerpo que cuando tenía 24 años. Estoy mucho más mina. Me miro en el espejo y no lo puedo creer, me veo demoledora (…) Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido», lanzó la modelo que a sus 41 años sigue luciendo su figura cuidada sin importar lo que diga la gente.

Y ahora no fue la excepción, ya que a través de su cuenta de Instagram se dio el tiempo para lucir su nuevo look, y como es de costumbre, se llenó de aplausos en su red social donde ya supera los 706 mil seguidores.

Leona renovada

«Decidimos que debo esperar este nuevo año con un cambio de look mucho más iluminado pero siempre natural , a mi me encanta. Estoy muy feliz y me siento muy bonita así», inició Adriana Barrientos a través de una publicación en su feed que superó los 3 mil me gusta.

Cabe señalar que este nuevo estilo de cabello vino de la mano de su cumpleaños que ya prácticamente ya está aquí. Este 16 de abril la Leona cumple 42 años y decidió celebrarlo con un look renovado.

Las buenas reacciones de sus seguidores

Cómo es habitual, las publicaciones de Adriana Barrientos se llena de piropos y esta vez no fue diferente. Al post de Instagram llegó la modelo y ex chica reality, Fran Undurraga, que se sumó a las decenas de comentarios que halagaron la nueva apariencia de la Leona. «Hermosa», le dijo con un par de corazoncitos rojos.

«Muy linda», «Tan bonita que te ves», «Te quedó precioso el look»;, «te ves estupenda con esa pinta», «Quedó muy lindo el pelito me gustó», fueron solo algunas de las reacciones a través de la red social de la modelo nacional.