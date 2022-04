¡Tremenda cue…!: Mujer gana la lotería luego de botar boleto a la basura

Hay veces que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es por lo mismo que muchas canciones hablan de dicho sentimiento. Pero no todos tenemos la fortuna de comprar un boleto de lotería ganador y botarlo de inmediato.

Esto fue precisamente lo que le pasó a una mujer en Estados Unidos. La señora llamada Mary Elliot cometió en error que le podría haber costado muy caro.

La mujer, residente de la localidad de Virgina en el país gringo; botó el boleto ganador a la basura sin saber que era el ganador. Luego, se enteró de que sus números fueron los ganadores del sorteo Cash-5.

Muchos luego se preguntaron cómo la mujer se dio cuenta de que había ganado sin su boleto en mano; fácil, todos los números eran fechas de cumpleaños importantes relacionadas con sus hijos.

“When I saw I’d won, I couldn’t stop shaking to save my life!”https://t.co/6McEg5YA37

— Virginia Lottery (@VirginiaLottery) April 3, 2022