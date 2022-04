«Vas a pagar caro»: Paty Maldonado arremete contra Daniel Jadue tras viaje a Venezuela

Daniel Jadue está en Venezuela participando de la «Cumbre Internacional contra el Fascismo». Esta se realiza en Caracas y conmemora los 20 años del fallecimiento de Hugo Chávez.

Allí, el alcalde de Recoleta criticó las violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno del reciente mandatario saliente, Sebastián Piñera. Y también agregó que en Venezuela las cosas son distintas en la relación a los DD.HH.

«Hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir (…) parece que aquí las cosas funcionan distinto a cómo cuentan los medios», declaró el jefe comunal en el país sudamericano por lo que fue aplaudido por el Presidente Nicolás Maduro.

Los dardos de Patricia Maldonado

A través de su programa de YouTube y que realiza junto a la actriz Catalina Pulido, Paty Maldonado arremetió con todo contra Daniel Jadue después de sus declaraciones en Venezuela.

«Quiero partir preguntándole a un cara de raja, que se fue a pasear en Venezuela, que lo han acusado de todo, pero debe tener santos en la corte. Me refiero a Jadue, al alcalde brillante de Recoleta; el lugar más sucio al igual que Valparaíso», lanzó de entrada la ácida opinóloga sin ningún filtro.

Pero no quedó ahí el tema, ya que la artillería de la ex panelista Mucho Gusto continuó contra el jefe comunal. «Fue a visitar al cerdo de Maduro. Yo le quiero preguntar: ¿A qué fue a Venezuela? A ti te hablo, cara de raja a ti te hablo. ¿Fuiste a ver cómo la gente se muere de hambre? Porque aquí la gente no se muere de hambre, en este país no pasa eso», añadió la deslenguada conductora de Las Indomables.

Las preguntas no cesaron por parte de Paty Maldonado, y según rescató La Cuarta, el ex rostro de Mega siguió refiriéndose al tema, pero relacionadas a torturas dirigidas a presos políticos y la gente que estarían yendo a la cárcel por protestar.

«Eres un cara de raja. Pero mira, yo no creo mucho en la justicia divina, pero yo creo en la ley del búmeran: Así como tú lanzas, recibes. Se te va a devolver algún día, weón, se va a devolver. Y vas a pagar caro todo lo que has hecho», manifestó Paty Maldonado.

Para finalizar sus descargos, la opinóloga apuntó a la Convención Constitucional y aseguró que la experiencia de Venezuela, también va ocurrir en Chile.