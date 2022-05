Bad Bunny sobre interpretar «El Muerto»: «Será épico»

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido Bad Bunny, sigue siendo una de las figuras latinoamericanas más importantes y reconocidas del mundo. Y recientemente se confirmó que el artista urbano llegará al Universo Marvel; interpretando a El Muerto, película que promete un éxito.

El puertorriqueño llegará al lado de Marvel perteneciente a Spider-Man y Sony Entertainment; sumándose a figuras como Venom y Morbius en su próximo destino cinematográfico.

Y a pesar de que la decisión del estudio generara controversia, sobretodo porque Benito es el representante más grande del género urbano; sus fanáticos están emocionados por ver un nuevo personaje siendo interpretado por su cantante favorito.

Bad Bunny habla su nuevo personaje

A pesar del misterio alrededor de la cinta, Bad Bunny en conversación con Zane Lowe en New Music Daily de Apple Music; habló sobre su rol como El Muerto y la ilusión que tiene sobre este trabajo.

“Es algo que todavía no me puedo creer. Estoy muy feliz por este personaje, por esta oportunidad de ser el primer latino No se trata de que vaya a ser el primer latino haciendo un papel, sino del primer protagonista latino, es lo importante“, aseguró, según reportó Radio ADN.

Además, sostuvo que se prepara para el rol y la responsabilidad que este conlleva. En esa línea, afirmó que la pelícucla será: “algo enorme y será épico. Sé que la gente va a estar orgullosa de mi trabajo“. De esta manera, hace crecer las expectativas en torno a la cinta.

Hay que mencionar que por le momento no hay grandes avances en torno a la película, ni siquiera en la parte de creación precia. Aún no hay director o guionista asignados ni fecha de inicio de su rodaje. Por ahora solo queda esperar para ver a Benito en una nueva aventura de la pantalla grande, esta vez bajo el sello de Marvel y en el universo de Spider-Man.