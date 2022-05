Coté López tras contagiarse de Covid-19 en concierto de Karol G: «Me siento morir»

Coté López sin lugar a dudas se ha convertido en una de las famosillas más conocidas, queridas y exitosas a nivel nacional. La esposa del ahora ex futbolista, Luis «Mago» Jiménez, hace rato se sacó ese título de pareja de un jugador de fútbol, ya que desde hace mucho tiempo brilla por sí sola.

La empresaria e influencer nacional de 33 años comparte distintas postales familiares, personales y acostumbra a tirar la talla con sus más de 2 millones de seguidores. Así lo hizo recientemente, incluso en un momento complejo de salud; se contagio de covid-19.

Se llevó el bicho en el concierto de la «Bichota»

Durante la jornada de este martes 30 de mayo pasado, contó a través de sus historias de Instagram que estaba esperando su examen para verificar si estaba contagiada de Coronavirus. «Me siento morir. Estoy esperando que me llegue el antígeno», expresó

Pero a pesar de no estar muy bien de salud, le puso la cuota de humor al momento. «Y tu señora es dramática? Pues yo:», escribió en su red social compartiendo un conversación con Luis Jiménez exagerando la situación. «Quizás ya esté muerta», añadió en ese contexto.

Llegó la siguiente jornada y le informó a sus seguidores que tuvo «todos los síntomas» asociados al Covid-19. «No me faltó ningunito chemimare!!! Lo bueno es que solo yo tengo, Luis y los niños nada. Lo malo es que los extrañaré. Lo bueno es que seguiré escribiendo mi libro. Lo malo es que…», manifestó Coté López detallando su situación personal y tirando la talla como siempre.

Por otra parte, inició una encuesta para sus seguidores relacionado al concierto de Karol G. Ya que la influencer y empresaria contó lo que le dijeron después de sacarse una foto sin mascarilla.

«Baby qué más?? Quiero saber cuántas contagiadas del concierto. Yo solo recuerdo: ‘Ay Coté, pero puede ser la foto sin mascarilla?? O si no, no me van a creer…’, les juro que ese día yo dije: «De aquí me voy con ‘la variante BICHOTA’ si o si», escribió a través de sus historias en la red social confirmando que le llegan mensajes de gente que fue al show y salió contagiada.

La confirmación final

Y finalmente llegó el momento, donde Coté López confirmó su contagio pero obviamente fiel a su estilo bromista. «Tengo COVID. Toso porque tengo Covid, cof, cof! La w… pesá. Ya si es broma oh! No seguiré hablando de la palabra que empieza con CO y termina con VID… Atte. La contagiada de COVID», señaló la empresaria nacional a través del mismo medio como siempre; tirando la talla.