¡Dejó la patá! Laura Prieto subió la temperatura con fotitos en ropa interior

Laura Prieto la sigue rompiendo a través de su cuenta de Instagram, donde supera los más de 930 mil seguidores. La ex Calle 7 se mantiene activa en su red social, entregando detalles de sus proyectos laborales y compartiendo fotitos ligera de ropa.

Esto último, siempre con un mensaje «body positive» donde expresa mensajes de amor propio y de no «pescar» lo que diga la gente.

En ese mismo contexto, la uruguaya ha sorprendido a sus seguidores con distintas fotitos coquetas en lencería, que se tomó en un hotel capitalino. Pero no se quedó ahí, ya que fiel a su estilo, compartió un potente mensaje de amor propio.

¡Sacó aplausos!

«Que si estás gorda o flaca. Con estrías, celulitis. Que si sales muy maracxxx o muy santa. Histérica, enojona o alegre o sumisa. Sé la persona que mejor te caiga a ti! Deja de pensar en los demás, vive para ti!», expresó Laura Prieto en una de sus capturas coquetas dejando bien clara su forma de pensar.

Asimismo, junto con lo antes mencionado, la modelo agregó «Es con la única persona que vivirás tu vida entera. Así que no te traiciones a ti por hacer feliz a los demás!! Enjoy the ride. Sorry la filosofía barata pero es verdad», continuó diciendo.

Mientras que en la última fotito subida por Laura Prieto, la modelo realizó un pequeño desahogo. «Tiempo de descansar. Lo necesito», expresó.

¡Le llovieron flores!

Cómo era de esperar, la uruguaya solo recibió piropos en todas publicaciones donde compartió estas desinhibidas capturas, donde dejó boquiabiertos a todos y todas.

«Cosita bien hecha»; «Te amooo full»; «te pasas lo hermosa que eres Laura»; «Que mujer más guapa»; «Siempre bellísima»; «Hermosa me gustas como eres una hermosa y bella mujer»; «Se la bella mujer que eres y adiós estereotipos» y «Bella por dentro y por fuera», fue la gran variada reacción entre ambas publicaciones que sumaron más de 100 mil me gusta y cientos de comentarios.