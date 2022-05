Jean Philippe Cretton y la cobertura mediática de su vida amorosa: «Me tiene bien hasta las we…»

El peso mediático de la relación de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, se ha transformado en un gran peso para los hombros de la parejita de farandulandia.

Así lo dejó demostrado el mismo animador de «Minuto para ganar» en conversación con Julio César Rodríguez. Todo en una nueva edición de Pero con Respeto.

¿Qué dijo el animador sobre su relación «mediática»?

«Me tiene bien hasta las we… la verdad, me tiene bien mosqueado, porque las relaciones de pareja, o las relaciones humanas en general, son bien complejas por lo menos para mi, me resulta complejo establecer relaciones humanas», respondió de entrada el comunicador.

Además, según rescató La Cuarta, Jean Philippe Cretton dejó bien en claro que él es una persona solitaria. Además, que siempre ha intentado mantener alejada su vida amorosa, de las cámaras y la farándula. Algo que no ha podido concretar en el último tiempo.

«Esta es la primera vez que me ha tocado verme enfrentado a la prensa rosa, más farándula, me ha resultado bien complejo de manejar, bien invasivo, que todos opinen y que opinen con una libertad. ¿Qué importa? Esa es la sensación que me da. Me ha resultado difícil de manejar para serte honesto», confesó el comunicador al JC que le dicen.

¿Cuál es la definición de su relación?

«Lo mejor que tenemos con Pame es que independiente a la relación en sí misma, a lo que pase o no pase, a lo difícil, lo fácil, tenemos una complicidad que trasciende a la misma relación», detalló Jean Philippe Cretton en un reciente de evento de Chilevisión.

Asimismo, en aquella misma instancia y al igual que en Pero con respeto, se mostró impresionado por toda la cobertura a su relación con Pamela Díaz.

«Pensé que ya no pasaban esas cosas, como que me sorprendí. Pensé ‘seguimos en el 2010′», remató sorprendido por toda