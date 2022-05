«Conozco la historia completa»: Paty Maldonado arremete contra la ex esposa de Rodrigo Herrera

No es una novedad que Paty Maldonado realice una de sus ácidas críticas y/o revelaciones a través de su programa junto a Catalina Pulido, «Las Indomables».

Esta vez, la ex panelista de Mucho Gusto acudió a su espacio en internet para hablar acerca de la polémica «revelación» de la ex esposa de Rodrigo Herrera. Denisse Flores, la ex pareja del periodista deportivo, aseguró en la tevé española que Herrera le fue infiel con un hombre.

Los dardos de la opinóloga

«¿Qué le pasa a los seres humanos que cuando se separan quedan pegados? Es terrible (…) Yo ya lo he escuchado no de una, sino de muchas. Y algunas dicen ‘no me importa, me lo cago igual’. ¿Cuál es la idea?», lanzó de entrada Paty Maldonado sobre La Cuarta.

La ácida opinóloga, además aseguró que Denisse Flores era muy «mala clase» para inventar algo de esa manera. Principalmente por la forma de «destapar» este tipo de cosas privadas de pareja.

«Conozco la historia completa de ese matrimonio, por eso que es lamentable. No tengo idea de la intimidad, pero cuando ventilas esas cosas eres muy mala clase. Ya seas hombre o mujer», remató Paty Maldonado sobre la polémica situación.

La compleja reacción de Herrera

El periodista deportivo aseguró que lloró al dialogar con su abogado, después de conocer las fuertes declaraciones de su ex esposa.

«Mi mamá cada vez que me llama me llama llorando. Un amigo me escribe para ver que está pasando en redes. Fue demasiado brutal. Traté de pensar que esto no iba a desarrollarse demasiado y después fue una verdadera bomba atómica», declaró recientemente en conversación con Priscilla Vargas en «Aquí Somos Todos».

Además, aseguró que está en la búsqueda de acotar lo más posible los daños y que no es un delito que lo acusen de ser homosexual; pero que ya tiene más de 45 años y que si tuviera esa orientación sexual, no tendría ningún problema en decirlo.