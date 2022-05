El potente mensaje de Perla Ilich en redes: «Yo no muestro el cuerpo para generar dinero»

Perla Ilich se hizo muy conocida hace diez años en el docu-reality chileno que llevaba su nombre. Este tuvo más de 42 episodios y fue un éxito a nivel nacional. Al igual que el siguiente que protagonizaron Dash y el fallecido Cangri, donde la joven romaní apareció de forma irregular debido a que fue madre.

Asimismo, hace poco participó en el programa culinario de Chilevisión, El Discípulo del Chef, y se mantiene activa en su Instagram con más de 712 mil seguidores donde sube fotitos familiares.

Sin embargo, a través del mismo medio la ex chica reality subió a sus historias de Instagram una potente reflexión sobre el contenido que sube a su red social.

La fuerte explicación de la joven romaní

«Yo me saco la c… para vivir y no me quejo. Soy feliz trabajando, no tengo nada en contra de la gente que muestra para generar dinero. Bien por ellos. Yo tengo otra costumbre y además no me gusta», inició Perla Ilich a través de su cuenta personal en un extenso desahogo.

Asimismo y también en sus historias continuó diciendo «es mi opinión personal y si yo no muestro nada es porque Dios me dio el don de hablar, de poder demostrar mi personalidad. A las envidiosas y malas las dejo en las manos de Dios», agregó.

Igualmente, la joven romaní también expresó que cuando ayuda a alguien lo hace de corazón y no anda por la vida criticando a las personas. «Yo no soy ni mejor ni peor que nadie, soy bien mujercita», señaló.

Pero el fuerte descargo no quedó, ya que Perla Ilich realizó una transmisión en vivo por la misma red social y se refirió de forma extendida a sus propias palabras. «No vivo criticando ni pelando a nadie, me levanto, cuido a mis bebés, trabajo y mi preocupación es cumplir mis metas. Yo no muestro el cuerpo para generar dinero y respeto a las que lo hacen, bien por ellas», declaró la ex chica reality según consignó FM Dos.

Además, ratificó su postura de que no necesita mostrar nada para generar dinero y que en los años que estuvo en la pantalla chica tampoco lo necesitó. «Inclusive, muchas veces cuando grabábamos y me pedían ponerme no sé po’, traje de baño y yo dije ‘no, no necesito hacerlo'», aseguró la ex Discípulo del Chef a través de Instagram.