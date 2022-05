Marité Matus le dedica especial mensaje a Camilo Huerta por su primer año de pololeo

Marité Matus, la influencer y ex pareja de Arturo Vidal se ha transformado en una de las figuras más importantes de la farándula nacional. Su polémica separación con Daniel Valenzuela, el fin de la relación definitivo con el «King» y su actual pololeo con Camilo Huerta han marcado la pauta de farandulandia en el último tiempo.

Y precisamente sobre su relación con el ex chico Yingo, Marité Matus se expresó a través de su Instagram con más de 711 mil seguidores sobre una fecha especial; la primera «vuelta al sol» de los tortolitos.

¡Puro amorsh en la parejita!

«No se muy bien como empezar, porque solo de imaginar lo que me gustaría escribirte, me emociono… Te diría tanto pero lo primero y lo principal, es darte las gracias», inició Marité Matus a través de su red social compartiendo una romántica postal junto al ex Discípulo del Chef.

Asimismo, la influencer continuó expresando a través de la extensa dedicatoria llena de amor para Camilo Huerta. «Gracias por hacerme sentir la mujer más especial del mundo, por mirarme de esa manera tan única, tan tu. Gracias por las risas, por las comidas tan ricas que me haces, gracias por enseñarme un mundo nuevo», añadió a la emotiva publicación que tuvo más de 52 mil me gusta.

A través de la cariñosa dedicatoria, la ex pareja de Arturo Vidal aseguró que junto al ex chico Yingo comenzó una nueva vida. «Contigo soy feliz aquí y donde sea. Contigo los días son más dulces, más bonitos… Gracias por estos 365 días de ilusión, emoción y amor», aseguró Marité Matus.

Para finalizar el especial mensaje, la blonda le dedicó mucho más mensajes bonitos y agradecimiento que le regaló una experiencia de vida totalmente distinta. «Gracias por ser el compañero que nunca pensé que podría tener, es que ni inventándote me habrías salido tan bien. Felices 365 días 🍾🎉🎊mi amor, mi vida», cerró Marité Matus etiquetando en la especial dedicatoria a Camilo Huerta en este día tan especial.

Reacciones en la publicación de la red social

El mensaje de aniversario de la influencer tuvo más de mil reacciones en Instagram, donde acudieron distintas figuras de la farándula naciuonal. «Aww que tierna! Felicidades y que cumplas mucho más. Son el uno para el otro», comentó Gissella Gallardo sobre quién se sumó a las reacciones de Luis Jara, quien llenó de corazones la casilla de comentarios, y a la comediante Pamela Leiva, quien también se mostró muy feliz por su amiga.