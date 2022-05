Hacen pebre a Daniela Muñoz con memes: Fue mañosa en la «Divina Comida»

Como ya es costumbre, este fin de semana se emitió un nuevo capítulo de la «Divina Comida». Y los cibernautas no se hicieron esperar con sus comentarios sobre el espacio de comida de Chilevisión; inhundando Twitter con sus comentrios y memes.

En esta ocasión, los invitados fueron Rafa Cavada; la doctora Carolina herrara; Luis Ugalde y Daniela Muñoz; quien se robó la película llamando la atención de los espectadores por su actitud.

La desagradable actitud de la periodista

Lo que llamó la atención de los cibernautas, fue lo «reclamona» que fue la periodista. Esto, luego de que le sirvieran diferentes platos y los criticara; como si fuera toda una crítica de comida.

Una de las ocasiones fue cuando le sirvieron un plato con queso de búfala; dejando el plato comido a la mitad. Luego, la periodista reveló que no come lácteos; y que más encima no le gustan las pastas.

«No te puedo creer. Yo no como esto. No como todo lo que el mundo ama. La mezcla de masa y queso derretido, no», añadió Daniela Muñoz.

Por otra parte, cuando le sirvieron un plato de berenjenas también puso mala cara. «Me pilló al tiro», bromeó con Carolina Herrera; cuando los comensales se dieron cuenta de la cara que había puesto.

Los memes que dejó el episodio

Estas actitudes no pasaron desapercibidas en los seguidores del programa; por lo que diferentes personas comenzaron a subir memes para molestar a la «mañosa» periodista. Según reportó La Cuarta, Acá te dejamos los mejores:

Quien es ella q nada le gusta 👀

Como no te gustan las pastas wn #LaDivinaComida pic.twitter.com/GtHtv88j9p — tami (lightwood_fan)➰😷 (@tamiimf) May 8, 2022