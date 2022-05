José Antonio Neme por asesinato de Carabinero: «Este país se va a ir a la C»

Hoy en la madrugada se dió a conocer una triste noticia ocurrida en Chillán; que involucró a la institución de Carabineros. Se trata de un lamentable asesinato durante un procedimiento, quedó al oficial policial Breant Rivas de 23 años muerto.

Todo ocurrió cuando Rivas perseguía a un sospechoso que había descendido de un vehículo; cuando de pronto apareció un tercero para luego disparar contra él en repetidas ocasiones.

Rivas terminó herido de gravedad y después de ser trasladado hasta el hospital Herminda Martín, falleció en el lugar. Estaba soltero y era papá de un niño de dos meses de vida.

José Antonio Neme comentó el lamentable hecho

El duro hecho delictual fue ampliamente comentado desde el inicio de la transmisión de Mucho Gusto; provocando la reacción de José Antonio Neme. El periodista se mostró afectado ante este nuevo episodio de violencia, apuntando su mira contra los políticos.

En esa línea, Neme aseguró: «esto no puede tener un componente político. Yo me imagino que desde Daniel Jadue a Carmen Hertz hasta José Antonio Kast quieren caminar tranquilos por calle».

“Se ha politizado y se ha utilizado el tema de la seguridad desde hace muchos años”, criticó también el comunicador.

“Cuando la delincuencia se toma un país, en términos de crimen organizado, todos pierden. No gana la izquierda, no gana la derecha, no gana el centro, no ganan arriba no ganan abajo. Todos pierden. El único que gana es el narco de turno“, sostuvo el periodista, según reportó Radio ADN.

Por otra parte, Neme reiteró que es necesario que los políticos se pongan de acuerdo en temas de seguridad. “Si siguen en la miopía, en la minucia, en la mezquindad, de que Carabineros esto o lo otro y tal, y no hay un acuerdo transversal en materia de seguridad, este país se va a ir a la C, no a la B“, afirmó el presentador de Mucho Gusto.

“Y cuando se den cuenta de lo que han hecho, va a ser demasiado tarde. Porque ya el crimen organizado habrá salpicado todas las instituciones”, cerró Neme.