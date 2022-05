¿Quién es el animador con el que tuvo un romance Diana Bolocco?

Diana Bolocco tiene toda su atención focalizada en el nuevo programa de tevé, El Retador de Mega. Pero la animadora hizo noticia recientemente por un tema totalmente distinto al espacio televisivo estelar en la pantalla chica.

Esto debido a que en uno de los grandes espacios de farándula chilena de la actualidad, Zona de Estrellas, comenzaron a hablar de los romances entre famosillos. Allí fue donde Diana Bolocco salió al baile y empezaron a comentar sus relaciones amorosas.

¿Quién fue su primer amor en la tevé?

«¿Ella salió con alguien conocido de la televisión antes de casarse con Cristián Sánchez?», consultó Raquel Argandoña sin ser ella la que soltaría la gran novedad del día.

El panelista y periodista Pablo Candia, quien está a cargo de la sección en el espacio de farándula de Zona Latina, entregó la primicia de que Diana Bolocco en su momento tuvo «onda, onda» ni más ni menos que con Sergio Lagos. Esto se dio en el contexto del debut televisivo del rostro de 44 años, cuando ambos coincidieron en Locos por el Baile en el año 2006.

«Era la primera vez que Diana Bolocco aparecía en pantalla en el backstage» comenzó señalando el comunicador mientras mostraban una foto de la parejita.

Asimismo, Pablo Candia también agregó que «no solo fueron pareja de conducción en el programa, sino que fueron pareja fuera del set, tuvieron un affaire», remató sobre el tema.

Diana Bolocco se defiende de las críticas

Hace un par de días atrás, la animadora compartió una captura en Instagram, durante su descanso del matinal de Mega, Mucho. Porque en ese momento se encontraba preparando para el estreno para el nuevo programa de talentos en la pantalla chica.

Ahí fue cuando a una seguidora no le importó nada y le comentó que no volviera al matinal, porque prefería que se quedara Karla Constant. «Me encanta la Carlita, desde que llego a matinal, tiene opinión propia y no es populachenta sobre todo informada. Siga de vacaciones», lanzó sin ningún filtro.

Mientras que Diana Bolocco no dejó pasar esta inesperada «solicitud» y aseguró que también le encanta su colega en el canal, y aprovechó de aclarar la situación. «No estoy de vacaciones señora, estoy trabajando en otro programa. Saludos», contestó la conductora de El Retador.