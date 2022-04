Arenito volvió a la televisión: El jurado de «El Retador» lo hizo pebre

Últimamente, diferentes famosos del recuerdo han vuelto a la pantalla chica de una forma u otra. Tal es el caso de Arenito; quien apareció como concursante de El Retador, el nuevo programa de talentos de Mega.

El ex bailarin y estrella de Yingo trató de destronar a la campeona de baile Zagala Salazar, en una participación estelar en el show.

El rubio se lució con una increíble coreografía al ritmo de Physical, hit de la cantante Dua Lipa; junto a una gran equipo de bailarines.

Las críticas le llovieron a Arenito

Pero lamentablemente, al terminar su presentación, el bailarín no se llevó ningún halago; ya que al jurado no solo no lo convenció su propuesta, sino que además tuvo duras críticas hacia su desempeño.

Álvaro Rudolphy, Myriam Hernández y Marcelo Polino, hicieron pebre a Alexander Núñez (nombre real del ex-Yingo).

En específico, Marcelo Polino se fue con todo en contra de Arenito, asegurando: “te fuiste como desinflando, me parece que el error, si se le puede llamar así, es que tenías un cuerpo de baile que bailaba mejor que tú. Entonces se notaba tu falencia frente al resto”.

Asimismo, según reportó Radio ADN, resportó: “rescato tu simpatía, pero como este no es el show de la simpatía, no te alcanzó”.

Lamentablemente, Arenito fue eliminado rápidamente del show. Sin embargo, no se fue sin dar unas declaraciones en contra de Polino en el backstage del show: “ocho o nueve años que no bailaba, pero me encantan las cámaras” y que el jurado “son todos simpáticos, menos él, sus críticas me cargaron”.

Así concluyó la fugaz presentación del bailarín en la pantalla chica; un esperado retorno de una de las figuras más querida de los años 2.000 en nuestro país. Esperamos que el bailarín tenga otra oportunidad para volver a mostrar su talento en algún otro espacio televisivo nacional.