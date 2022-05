Los Magníficos consultan: ¿Ustedes qué hacen cuando les gusta alguien?

Lucho de Chile, José Luis Godoy y Juako Lee no decepcionaron con sus clásicas interacciones durante la mañana través de «Los Magníficos», espacio que va de lunes a viernes de 07.00 a 09.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

Nuestros muyayos de Los Magníficos le preguntaron los fieles auditores y auditoras matinales de forma directa: ¿Ustedes qué hacen cuando les gusta alguien? En ese contexto, lanzaron varias ocurrencias que se les podría ocurrir a más de alguno con esa persona especial, hasta que un muyayo llamó a la 92.5 y comenzó a participar de la dinámica.

«¿Qué hago yo cuándo me gusta alguien? No le digo nada a mi esposa y me escondo», dijo el chistosito en respuesta a la pregunta de la mañana.

Mientras que otro auditor contó un anécdota real de su niñez. «Cuando chico me tiraba al suelo y varias veces me saqué la cresta, moreteado por pavo. Para hacerme el chistoso», reconoció el muyayo sobre lo que hacía cuando venía una niña especial.

Una muyaya dijo que se ponía toda «cocoroca» y que se notaba de inmediato su atracción con ese alguien especial. Igualmente, otro auditor reveló «era un payaso, le contaba chistes y la ayudaba con las tareas», agregó.

Aunque nuestros muyayos aclararon que igual era algo más actual, ya que cómo era posible que les dejara de gustar alguien. «Le preparo puros postrecitos ricos», «Yo, la vieja escuela: levanto la ceja, cierro un ojo y si hago click, vamos» y «en realidad yo no hago nada, es la tenchita chica quien babea», lanzaron los últimos muyayos y muyayas colaborando con la dinámica de alguna u otra forma.

¿Dónde puedo escuchar a Los Magníficos?

-Santiago: 92.5

-Arica: 89.7

-Iquique: 90.7

-Calama: 98.5

-Antofagasta: 100.5

-Copiapó: 92.1

-La Serena/Coquimbo: 100.9

-Ovalle: 90.1

-San Antonio: 88.7

-Talca: 91.7

-Temuco: 95.5

-Puerto Montt: 100.3

-Coyhaique: 92.9

-Punta Arenas: 105.7

¿Y si no está mi localidad en frecuencias?

Revisó el listado y se dio cuenta que no hay una frecuencia de Radio Activa para su ubicación. No se preocupe porque si tiene acceso a internet puede conectarse con nuestra transmisión en vivo donde escuchará lo mismo que aquellos que buscan el dial en la radio. Para eso solo debe acceder a https://envivo.radioactiva.cl/ y listo.

Ahora, si eres de los que no puede estar sin su celular, mejor aun. Descarga la aplicación de Radio Activa que está disponible tanto para Play Store como para Apple Store. En ella podrás escuchar la señal en vivo y en directo. A su vez tienes el listado de cada una de las canciones que han sido programadas.