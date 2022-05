«Me jalo una paja»: La confesión de Bad Bunny que sorprendió a Ibai Llanos

Sin duda, uno de los artistas más populares de hoy en día es Bad Bunny. El representante del género urbano Latinoamericano lanzó hace poco su último trabajo, «Un Verano Sin Tí»; y además ha sido confirmado en una serie de producciones de Hollywood de alto presupuesto.

Es por esto mismo que Benito (nombre de pila del artista), decidió hacer una aparición en uno de los canales de streaming más populares del mundo. Estamos hablando de su participación en el canal de Twitch del español Ibai Llanos; quien cuenta con más de 10 millones de suscriptores.

En esta transmisión, «El Conejo Malo» jugó FIFA con Llanos y conversó de lo humano y lo divino. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la contertulia fue una de las declaraciones de Benito; todo, sobre lo que hace cuando se siente desestresado.

La candente respuesta de Bad Bunny

Cuando conversaban de diferentes temas mundanos, Ibai le preguntó «¿Y qué haces cuando estás estresado?». Y a pesar de que muchos pensaron que el «Conejo Malo» iba a contestar algo relacionado con música; o incluso sustancias ilícitas, su respuesta dejó boquiabiertos a muchos.

Y es que la sinceridad de Benito no pasó desapercibida; porque, según reportaron Los 40, el artista urbano puertorriqueño respondió «Me jalo una paja».

Esto, de inmediato provocó una tremenda carcajada en el español; quien de inmediato respondió «yo me hago dos, la verdad». Mira el momento acá mismo:

Breve tutorial para afrontar el estrés. pic.twitter.com/X4rcZudnai — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2022

Benito aparecerá en el Universo Marvel

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido Bad Bunny, sigue siendo una de las figuras latinoamericanas más importantes y reconocidas del mundo. Y recientemente se confirmó que el artista urbano llegará al Universo Marvel; interpretando a El Muerto, película que promete un éxito.

El puertorriqueño llegará al lado de Marvel perteneciente a Spider-Man y Sony Entertainment; sumándose a figuras como Venom y Morbius en su próximo destino cinematográfico.

Al respecto, el artista aseguró: «Es algo que todavía no me puedo creer. Estoy muy feliz por este personaje, por esta oportunidad de ser el primer latino No se trata de que vaya a ser el primer latino haciendo un papel, sino del primer protagonista latino, es lo importante».