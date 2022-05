«Papá no te enojes tanto»: El potente bikinazo de Kel Calderón que molestó a su padre

Kel Calderón ha hecho de las suyas durante esta semana. Principalmente el viernes pasado cuando apareció en un video de Netflix Chile, con una temática similar a la serie de Stranger Things por el motivo del estreno de la cuarta temporada. Allí hizo de «Punky» recordando la canción que cantaba en la serie juvenil, Karkú, que estuvo en emisión desde el 2007 por tres temporadas.

Pero también dejó la grande en sus redes sociales con la publicación de la primera parte de una osada sesión de fotos con la fotografa, Javiera Eyzaguirre. «No caption needed. 🖤KEL ON 🔥Y esta solo es la primera parte ☝🏼», señaló la profesional y también nieta de Delfina Guzmán, quien no demoró en subir a su Instagram lo pendiente.

Lo prometido es deuda y cumplió encendiendo las redes

«‘Papá’ ha salido del grupo ✅️(Papá no te enojes tanto jaja 🙊)», expresó Kel Calderón de forma curiosa a través de su cuenta personal de Instagram, en el marco de la segunda parte de las sensuales postales de la influencer.

Asimismo, la hija de Raquel Argandoña y Hernán Calderón (quién se habría molestado) también se refirió a cómo fue trabajar con la fogorafa Javiera Eyzaguirre.

«Entre la pandemia y que ahora esta grosa esta trabajando en USA no habíamos podido calzar. Así que se imaginarán lo feliz que me puse cuando me invitaron a colaborar una vez más!», explicó Kel Calderón a través de su red social.

Mientras que la fotografa responsable de la potente serie de postales, hizo lo suyo publicando en su cuenta de Instagram la segunda parte. «Aquí hay más de esta sesión con @k3lcalderon que nos tiene en llamas!! Desliza para el lado para ver más. 👀Y espero sus comentarios!! Ya vienen más✌🏼», aseguró dejando a sus seguidores a la espera de una nueva parte.

Mira a continuación el resto de la «incendiaria» sesión de fotos: