«Que Chile no termine como Venezuela»: El potente mensaje de Naya Fácil a Gabriel Boric

Naya Fácil es una de las influencer más populares de la escena nacional. Sus múltiples cuentas de Instagram, con cientos de miles de seguidores en la red social lo confirman.

La reconocida joven de farandulandia, ha tenido acercamientos a la política chilena. Tal fue el caso de su recordada participación en la transmisión en vivo en Instagram de la ex candidata a gobernadora metropolitana, Karina Oliva.

Ahora, Naya Fácil volvió a acercarse a este mundillo por medio de un inesperado mensaje de la influencer a nada más ni nada menos que al Presidente Gabriel Boric.

¿Chile terminará como Venezuela?

La influencer no se encontraba en su caso durante la tarde de este jueves y se enfrentó a los masivos cortes de luz en la capital. «Broma voy llegando a mi casa y ningún semáforo tienen luz. Ay no, ojalá en mi casa haya», expresó a través de su red social antes de llegar y encontrarse con la mala noticia de que efectivamente no había electricidad.

«Llegué a mi casa no hay luz en ninguna parte. Tengo miedo. Que lata llegar justo a descansar y pase esto, justo tenía que llegar hacer muchas cosas», continuó diciendo Naya Fácil que también fue victima de los masivos cortes de luz

Es por que la influencer se espantó ante inesperado suceso y contó que el conductor venezolano que la había llevado a su casa; le comentó que «así había empezado Venezuela».

Así es como se planteó por un momento dejar el país; pero reveló que ama Chile. «Sería lo peor vivir en otro país», reveló la influencer dejando una polémica encuesta preguntando si Chile terminaría como Venezuela, que terminó con un resultado muy estrechó.

Finalmente, Naya Fácil dejó la escoba a través de sus historias de Instagram dejándole un mensaje privado al Instagram del mandatario Gabriel Boric. «Lo siento chiquillos, no me aguanté. Le mandé un mensaje al Presidente, tenía que hacerlo», lanzó la joven rubia estallando de la risa.

Además, también aseguró que ella «se había subido al árbol» y dijo también que no podía defraudar a los chilenos.