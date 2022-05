Rebeca Naranjo sobre Nano Calderón: «Es desordenado a ca…»

En muchas ocasiones farandulandia solo, quiere meterse y urgar en la vida de los famosos más polémicos. Tal es el caso de Nano Calderón; hijo de Raquel Argandoña que fue protagonista de una de las polémicas más grandes de 2020.

Recordemos que Nano apuñaló a su padre en los brazos en repetidas ocasiones hace dos años; luego de un altercado que involucró a su pareja, Rebeca Naranjo.

Y ahora, después de mucho tiempo, la pareja de Nano Calderón salió a entregar declaraciones sobre cómo es su relación con el polémico joven famoso.

«En abril cumplimos cuatro años de habernos conocido y de pololeo tenemos cuatro años. Es como lo mismo, fue rápido todo», comenzó relatando Naranjo.

Con respecto a cómo es su cercanía en tanto a su relación, la empresaria venezolana agregó que: «lo mejor es que es muy detallista y sobreprotector».

La dedicatoria de Naranjo a Calderón

Sin embargo, la venezolana habló de las desvirtudes de Nano en un nuevo post de Instagram. «Es desordenado a cagar»; dijo en un video, mientras que se puede escuchar a Calderón respondiéndole: «¡Di la verdad Rosa!».

“Sufrí de eso el primer año, creo que el segundo año. Ya este año no, porque estamos todo el día juntos», añadió en el video Naranjo.

Por otra parte, la chiquilla reportó su estado de salud actual en el video: “amanecí horrible, peor con el dolor de lumbago”.

Finalmente, según reportó La Cuarta, la venezolana contó que: “Nano me quería llevar a la clínica, pero no quise porque tiene examen hoy o una prueba y no sabía cuánto me iba a demorar, así que le dije que no”.

Esperemos que este buen momento de Nano Calderón se refleje en una mejora en su conducta para con la sociedad; y que se mantenga bajo el radar sin las polémicas violentas a las que nos tiene acostumbrado.