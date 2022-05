Valentín Trujillo recordó el «video prohibido» del Profesor Rossa: «Nosotros jugábamos»

Este domingo, Martín Cárcamo conversó con el gran músico y pianista nacional Valentín Trujillo, quien a sus 89 años nunca había dado una entrevista en profundidad como la realizada en este nuevo episodio de “De tú a tú”. Martín Cárcamo se trasladó, esta vez, a la casa de su invitado, el reconocido pianista Valentín Trujillo Sánchez.

Valentín Trujillo, “amigo Valentín”, “tío Valentín”, “maestro Valentín”, todos estos apelativos los encuentra cariñosos y fueron puestos por sus distintos compañeros de trabajo, sin embargo; aclaró que su amistad y trayectoria junto a Mario Kreutzberger es lo que más satisfacción le ha dado, pues ha sido una amistad con más de 50 años de trabajo juntos.

El reencuentro con Iván Arenas

En tanto, otro emotivo momento se vivió en “De tú a tú” cuando se produjo el reencuentro entre Iván Arenas y Valentín Trujillo. Ambos recordaron la etapa en que trabajaron juntos en “El mundo del Profesor Rossa”, cómo se inició esta exitosa dupla y la profunda admiración que sienten el uno por el otro. La música, la nostalgia y la risa se tomaron la noche de este domingo y el tío Valentín describió a Iván Arenas, “no tiene doble imagen, trabajar con una persona así, tan decente y tan talentoso, me fue gratísimo y fácil… estuvimos muchos años”.

El “tío Valentín”, como lo bautizó Iván Arenas, desclasificó el emotivo lazo que lo une al Profesor Rossa, “nunca fui niño, nunca jugué, Iván me hizo jugar, me disfrazó de niño; me hizo hacer de guagua o de niño; es el feliz culpable de una época que yo creí que había perdido, ser niño y jugar”.

Además, Martín Cárcamo les mostró el “video prohibido”, donde todos los integrantes de “El mundo del profesor Rossa” se salían de libreto. Frente a esto, Trujillo comentó: “en esta ocasión nosotros jugábamos, pero lejos de que nos estuvieran grabando; hasta el día de hoy nos preguntamos con qué intención fue sacado ese video; estaba prohibido, nadie podía sacar un material de este tipo, y la intensión si fue negativa, ocurrió todo lo contrario”.

Trujillo y Kreutzberger se vuelven a encontrar

Finalmente, Martín Cárcamo tenía un último invitado, una sorpresa para Valentín Trujillo, su amigo y compañero de trabajo por más de 40 años, Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien sin preámbulo ingresó diciendo que venía a promover el Premio Nacional de Música para Trujillo.

“Valentín ha hecho en este medio siglo, que yo lo conozco y lo conozco hace 57 años, el mayor aporte a la música popular chilena… toda su obra ha sido promover a los cantantes chilenos, la música chilena y a los músicos chilenos”, dijo categóricamente Kreutzberger.

Frente a la relación de amistad que traspasó la televisión, Mario fue sincero en aclarar que “dentro de la tele no hay amistad, dentro de la tele hay trabajo, la amistad siempre es fuera de la tele. Dentro de la tele estamos trabajando, no somos amigos, somos compañeros del mismo equipo, pero nosotros somos amigos fuera de la tele”.

Martín le preguntó cómo es Valentín como ser humano, a lo que Don Francisco respondió que “es un tipo extraordinario. En primer lugar, es un hombre dedicado a la música; además tiene oído absoluto, lo que Valentín todavía hace a los 90 años es algo más que extraordinario”.

Además, se vivieron instantes de reconocimiento mutuo, en donde Valentín agregó, “él me abrió las puertas; gracias este hombre fui reconocido y conocido en toda Latinoamérica gracias a él. Este es el hombre más importante de la televisión hispana, se habla en Miami de la televisión antes de Don Francisco y después de Don Francisco”.

Sin duda, una noche donde se vivieron instantes de mucha nostalgia, grandes recuerdos, pero sobre todo de mucha música y humor del bueno.

“De tú a tú”, un nuevo capítulo el próximo domingo después de “Tele13 central”, por las pantallas de Canal 13.