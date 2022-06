Cristián Sánchez vuelve a la Televisión con «La Puerta Millonaria»

Próximamente, las tardes de Canal 13 se renovarán con un nuevo espacio de concursos, el cual llevará por nombre “La puerta millonaria”. Este, se sumará a los programas que ya son parte tradicional de este bloque, como “Aquí somos todos”, “Caso cerrado” y “¡Qué dice Chile!”.

“La puerta millonaria” será presentado por Polla Chilena de Beneficencia, realizado por la productora Diverso.TV y JumpMedia; y diariamente hará ganar millones a los televidentes. Éste tendrá a Cristián Sánchez en la animación; quien volverá así a ser parte de un proyecto en la estación en que en la década del 2000 partió su carrera como animador y donde se consolidó como figura de televisión en espacios como “Pantalla abierta”, “Viva la mañana” y “Alfombra roja”.

Cristián Sánchez señala, acerca del game show con que retorna a la TV; que “me gusta que este proyecto sea completamente entretención un programa blanco; familiar y que busque ayudar a las personas y regalar”, añadiendo, “¿qué mejor que, en período de muchas complicaciones económicas; tener este espacio que será casi un oasis de entretención, de buena onda y de energía?”.

Con “La puerta millonaria”, Cristián retornará a hacer un programa en Canal 13, en donde estuvo entre los años 2000 y 2008. Al respecto, confiesa que “es una emoción enorme volver al 13. Yo diría que fue en el 13 donde me formé como animador; donde básicamente armé todas las bases de mi carrera como animador y la verdad es que siempre he sentido al 13 como mi casa”, añadiendo que “yo le tengo un cariño muy especial y creo que con el 13 tenemos muchos puntos en común; muchas conexiones en términos del canal familiar que es y de los valores que le gusta entregar, entonces cuando me llegó esta propuesta fue un notición y definitivamente puedo decir que es un lujo volver a un canal como el 13 y a un proyecto como éste”.

Sánchez vuelve a casa

Dentro de ese contexto, Sánchez manifiesta que “volver a la casa después de 14 años es súper emocionante más allá de que yo siempre he mantenido un vínculo con el canal; partiendo porque tengo varios amigos en el 13, entonces casi como que siento que nunca me fui. Además, esta es una propuesta que yo no busqué, se dio, y eso me gusta más. Fue orgánico y, por lo mismo, fue fácil la decisión”

La nueva figura de las tardes del 13 cuenta que “no tenía presupuestado ni estaba buscando volver a la televisión abierta, de hecho, había tenido otras propuestas, pero dije vamos a este proyecto porque es un programa entretenido y es lo que quiero transmitir en este período de mi vida. Yo partí a los 19 años en esto y hoy me encanta la posibilidad de hacer un programa que acompañe en las tardes a los chilenos, que entretenga y que pueda regalar. Este programa se acomoda mucho al momento en que estoy viviendo, un momento en donde lo único que busco es pasarlo bien y disfrutar con lo que estoy haciendo. Y quiero transmitir eso a la gente y que la gente lo pase bien con nosotros… y, además, que gane buena platita”.

“La puerta millonaria”, próximamente en las tardes de Canal 13.