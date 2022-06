Ex-huevo Fuenzalida confiesa su adicciones en «De Tú a Tú»: «Me sentí Dios»

Este domingo, después de “Tele13 central” se emitirá un nuevo capítulo de “De tú a tú”; programa realizado por la productora «La industria» y conducido por Martín Cárcamo, quien en un diálogo emotivo y revelador, conversará con el animador de televisión, Daniel Fuenzalida.

El conductor de televisión recibió a Martín en su casa en Curacaví; un lugar alejado de la ciudad, donde Daniel se refugia junto a sus seres queridos; aquí se desarrollará la conversación; donde revisará los inicios de su carrera, el triunfo en televisión; los problemas personales y profesionales fruto de sus adicciones y el dolor de perder a su madre.

Sobre su madre, en el adelanto, Fuenzalida aseguró: “Le dije mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice ‘aquí me voy a morir’. Yo le dije ‘no mamá, no te vas a morir’. Y a las 10, mi papá me dice ‘vente que la mamá está mal’”.

El ex-huevo habló sobre sus adicciones

En relación a los problemas que le trajo la adicción, Fuenzalida desclasificará momentos angustiosos de su vida, cómo perder a su familia y su trabajo; contará cómo pasó de ser un niño tímido y que sufrió bullying en el colegio, a convertirse en un adulto “carretero” y con gran personalidad.

Revelará cómo se inició en el camino de las adicciones y el gran cambió que provocó en su personalidad; sin saber el daño que le podría causar, el animador dirá que; “entendí que esto era como mágico, me había sacado una personalidad que yo no tenía en la vida… me sentí Dios”.

En tanto, hablará de lo difícil que fue realizar el tratamiento para abandonar la droga y la ayuda que tuvo de sus seres más queridos en este proceso; además, conversará sobre la fundación del centro de rehabilitación y cómo logró retomar su carrera.

“De tú a tú” este domingo un nuevo capítulo, después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.