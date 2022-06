«Había una energía»: Paulina Allende-Salazar revela anécdota paranormal

Paulina de Allende-Salazar se sacó una anécdota que dejó tiritones a sus compañeros del matinal de Mega, «Mucho Gusto». Y es que, sin duda, todos hemos sido víctimas en algún momento de algún suceso paranormal que nos ha dejado pálidos del miedo.

Resulta que la periodista recordó un escalofriante episodio que vivió cuando trabajaba en TVN. Allende-Salazar reveló que todo le ocurrió mientras grababa un reportaje, en una antigua casona de Valparaíso.

El escalofriante episodio que vivió la periodista

Continuando con su historia, la periodista aseguró: «Recuerdo que estábamos en esto de hacer reportajes sobre fenómenos paranormales y los camarógrafos más viejos me decían ‘pero si esto ya se ha hecho’. ‘Bueno, hagámoslo de nuevo, pero bien».

Es por lo mismo, que la chiquilla se contactó con una persona experta en sucesos fantasmales; quien la invitó a formar parte de una dinámica. «Nos ubican en un comedor grande, frente a una mesa de estas gruesas de casas antiguas, de roble, muy pesada», empezó a explicar Allende-Salazar.

Después de eso, Allende-Salazar, continuó detallando la dinámica de la que fue parte: «(Entonces) pone gente alrededor, que hacen estos ejercicios, y me dice ‘nuestras capacidades muy mínimas, pero tenemos capacidades ilimitadas’».

La periodista entonces afirmó que la mesa «cobró vida», dejando pálidas a todos los que participaron en la dinámica. «Me da vergüenza, me da pudor contar esto. Empezamos a girar, y la mesa se movía. Yo convencida haciendo el trabajo, el camarógrafo grabando, esto no es invento, quedó grabado», detalló, según reportó La Cuarta.

Ante la incredulidad de sus compañeros de panel, quienes le preguntaron si había sido víctima de un engaño; Allende-Salazar afirmó que todo fue real.

«La mesa giraba, y fue tanto el movimiento, que yo perdí un zapato. No me pregunten qué pasó ahí, si había una energía, la mesa se movió. Lo vi, lo viví, lo grabamos. Eso tenía que ver con capacidad telequinesis, era muy concreto, y no fue algo menor. Hay algo energético ahí», cerró.