«Hablamos un par de veces»: Kenita Larraín cuenta cómo fue la inesperada llamada de Chino Ríos

Kenita Larraín fue una de las invitadas al programa de Jean Philippe Cretton en Chilevisión, «Podemos Hablar». La numeróloga habló de todo; uno de los temas fue su reconciliación con Marcelo «Chino» Ríos, quién la llamó para hablar y arreglar las cosas. Todo después de que el ex tenista la calificara como el «peor error de su vida».

«Al principio dolía mucho, pero en la medida que uno se va alejando y mirando las cosas desde otro lugar, eso va pasando», inició Kenita Larraín después de ser consultada por las declaraciones de Chino Ríos.

La numeróloga aseguró que todo surgió por su buena relación con Giulana Sotela, la ex pareja del ex tenista, y la hija del mismo, Constanza Ríos. Después de que ambas se encontraran en el programa culinario, «El Discipulo del Chef». Esto posibilitó que Marcelo Ríos se decidiera y llamara a Kenita Larraín para conversar.

¿Cómo fue el contacto y de qué hablaron?

«La llamada que me hizo fue para otra cosa, pero de alguna forma, a su manera, lo hizo. Empezamos a conversar y fue muy bonito ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza dan esa oportunidad para que eso pase», aseguró la numeróloga en Podemos Hablar.

Aunque según rescató FM Dos, ese contacto fue muy sorpresivo para Kenita Larraín, ya que incluso creyó que era Kramer quien le mandó un WhastApp diciendo «Quizás no quieres hablar conmigo». Todo porque según ella, no había ninguna posibilidad de que fuera verdad.

«Fue a su manera, en algún minuto dijo ‘qué bueno que lo estemos conversando’, me dijo ‘qué bueno que yo no guardara odio en mi corazón, mala onda, que aceptara hablar con él’, y para mí fue súper sanador», detalló la ex Discipulo del Chef en el programa de Chilevisión.

Asimismo, Kenita Larraín finalizó su relato diciendo: «después de eso hablamos un par de veces. No me sigue en Instagram, pero fue una conversación bien, cariñosa y de verdad que nunca me imaginé que se podía dar», cerró la numeróloga sobre su inesperada conversación con Marcelo Ríos.