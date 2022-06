Fran García-Huidobro y el violento mensaje en sus redes: «Parece que no todos me quieren viva»

Después del final de la segunda temporada de Aquí se Baila y dónde fue una exigente jurado, Fran García-Huidobro, se fue de vacaciones. Fueron más de tres años de pega sin descanso por parte de la «dama de hierro».

El destino que eligió la animadora de tevé para pasar sus días de relajo fue Republica Dominicana. Alistó sus maletas y partió a disfrutar de sus días de relajo en el caribe.

Aunque igual como todo, bueno o malo, tiene un final. Ya que las vacaciones de Fran García-Huidobro acabaron este fin de semana. Así lo señaló la dama de hierro, quien explicó cómo pasaría su último día de relajo lejos de Chile.

«Disfrutando mi último día, ya mañana me voy a Chile y misteriosamente estuve todo el día sin WiFi, lo que no estuvo malo porque realmente estuve desconectada . Ha sido un viaje exquisito, que se alargó un poco más de la cuenta», expresó Fran García-Huidobro antes de enfrentarse a un inesperado y violento mensaje.

¿Qué le dijo el irrespetuoso internauta de Instagram?

«Patética vieja cul… Muérete luego porfa», lanzó sin filtro el violento seguidor ante la inmediata respuesta de Fran García-Huidobro quien no le siguió el juego. «Cariños a tu mamá que debe estar orgullosisima de ti», contestó la dama de hierro.

La ex jurado de Aquí se Baila compartió la captura de la conversación con el internauta junto a una sarcastica reflexión. «Y bueh… parece que no todos me quieren viva», señaló.

De todas formas, la reconocida animadora nacional agradeció a sus seguidores durante sus días de descanso, previo al inesperado incidente con el jetón violento.

«Un beso grande a todos los que me han acompañado en este viaje, que me han deseado que lo pase bien y que se han alegrado de que haya podido viajar. Nos vemos pronto en Chile», dijo Fran García-Huidobro.