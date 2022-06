Julio César Rodríguez se toma Radio Activa y entrega todos los detalles del Festival La Junta

Un invitado desde la pantalla chica aterrizó en el aire de la 92.5 recibió nuestro querido Pape Salazar través de «Yo Soy Tu Pape», espacio que va de lunes a viernes de 18.00 a 20.00 horas por Radio Activa.

Revisa el audio completo:

Mientras Pape Salazar acababa de terminar la votación del «remember» del día en «Yo Soy Tu Pape», apareció un estelar invitado. El mismísimo Julio César Rodríguez, conductor de Contigo en la Mañana y del gran espacio musical de YouTube (La Junta), dijo presente en Radio Activa.

El JC qué le dicen llegó a la 92.5 llegó para invitar a todos los radioactivos y radioactivas al Festival La Junta. Una cumbre musical que no dejó a nadie ajeno a los fanáticos de la música urbana y que se agotó en solo un par de semanas. A esta jornada que cae justo el día del cumpleaños del animador de tevé, se sumó una nueva fecha al día siguiente, el 3 de julio.

La gran cumbre será animada por el comediante y creador de contenido, Pollo Castillo. Además de contará con la participación de una talentosa artista habitual en los episodios de La Junta en YouTube, DJ Atenea.

Pero claramente la cartelera no solamente no queda en esa, ya que también dirán presente varios artistas urbanos destacados del momento; Vico C, Pablo Chill-E, Flor de Rap, Marcianeke, Pailita, Young Cister, Arte Elegante, Balbi El Chamako, Soulfía, Shamanes, Dainesitta y Loyalttty. Aquí cabe señalar que el JC que le dicen adelantó que Pailita tocará por primera vez con banda en vivo.

¿Cuáles son las entradas que quedan disponibles?

Asimismo, como te contamos la primera fecha de la cumbre urbana está totalmente agotada y aún quedan entradas para el 3 de julio disponibles a través del sistema de PuntoTicket. A continuación te dejamos los valores de las entradas que aún se pueden comprar.