«La pelan un montón»: Revelan desubicados comentarios del camarín de La Roja sobre Gala Caldirola

Sergio Rojas acostumbra a dejar la grande en la farándula chilena después de que transmisión en vivo de Instagram, en el marco de su programa online; «Qué te lo Digo».

El periodista de espectáculos viene hablando hace un par de días de Gala Caldirola. Específicamente, de una supuesta furiosa reacción de Mauricio Isla contra su tocayo, Mauricio Pinilla, por un supuesto romance con la modelo española.

«Compadre, tú ya te has involucrado con las pololas de otros jugadores, no me podís hacer esto a mí», habría dicho el Huaso según reportó Sergio Rojas.

Ahora, el periodista volvió a hacer lo suyo en una nueva transmisión con la también especializada en farándula, Paula Escobar. En esta ocasión, la comunicadora fue la que reveló que todo el cahuín del Huaso y el ex futbolista trajo consecuencias para Gala Caldirola en el interior del camarín de La Roja.

¿Qué dijeron sobre la ex chica reality?

«Tú sabes que Gala Caldirola siempre ha tenido como una bandera muy europea, muy de que yo estoy soltera, entonces me abro a todas las posibilidades. Eso en el círculo futbolístico es super mal visto. La pelan», comenzó diciendo Paula Escobar según rescató ADN Radio.

Pero no se quedó ahí, ya que la periodista continuó señalando que «a Gala Caldirola la pelan un montón en este círculo que es super chico de los futbolistas de la selección, y sobre todo de las mujeres de los futbolistas», añadió.

Sin embargo, eso no habría sido lo único que soltaron sobre la ex chica reality. Esto ya que Paula Escobar afirmó que varios de los jugadores de la selección chilena habrían dicho que ella es «bien suelta». Incluso, la periodista enfatizó aún más en sus palabras sobre el cahuín.

«De que la pelan la pelan. Es súper pelada Gala Caldirola», remató Paula Escobar sobre el supuesto «pelambre» que apuntó a la modelo española.