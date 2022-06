«Me fue a buscar a mi casa»: Pailita cuenta el origen de la canción «Dímelo Má» con Marcianeke

Pailita ha experimentado un crecimiento increíble en las últimas semanas. Solamente lleva dos años de carrera musical. En la actualidad posee el tercer lugar de los artistas más escuchados en Spotify a nivel nacional (detrás de Cris MJ y Bad Bunny), y más de 11 millones de oyentes mensuales en la misma plataforma musical.

El joven cantante de 22 años es responsable de varios éxitos musicales tales como «Ultra Solo»; «Dime Tú; «Me Arrepentí», y «Dimelo Má». Este último es un tema lanzado en abril de 2021 junto a Marcianeke y que lo posicionó como uno de los artistas urbanos más importantes de Chile.

¿Cuál es el origen de Dimelo Má?

Carlos Raín Pailacheo (nombre real de Pailita) conversó recientemente con La Tercera para abordar distintos aspectos de su vida personal y profesional. Uno de ellos, fue cómo creció en la escena urbana nacional después de llegar a Santiago desde Punta Arenas, su tierra natal.

«En ese momento no era reconocido para nada, era uno más buscándola. Estábamos haciendo canciones con los ‘Yakuza Mafia’, que ellos me recibieron acá, y ya estaba trabajando con JP (Muñoz) como mi mánager», inició el interprete de «Par de Veces» acerca de su momento personal previo a su gran explosión musical.

Así fue como un día le llegó un mensaje de Marcianeke para realizar una colaboración musical. «Me habló una vez por las redes sociales y me dijo: ‘oye, hermano, hagamos una canción’, y le dije que ya. Incluso me fue a buscar a mi casa, no sé cómo llegó, yo estaba acostado más encima», detalló al medio antes mencionado.

Asimismo, fue cómo se fueron al estudio de grabación y crearon «Dimelo Má». «Incluso a mí no me gustaba mi parte, la quería cambiar, pero quedó así», aseguró Pailita sobre su parte en el tema que es un éxito total con más de 55 millones de reproducciones en Spotify y más de 46 millones de vistas en YouTube.