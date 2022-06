«Me sentí como el loly»: María José Quintanilla sobre su periodo con COVID

Una de las famosillas que más han preocupado a sus seguidores a lo largo de las últimas semanas es María José Quintanilla. Todo, porque la rostro del programa de concursos de Mega contrajo COVID-19. Y recientemente, Quintanilla volvió finalmente al exitoso espacio de la casa televisiva.

Recordemos que la cantante comenzó a ausentarse del programa desde el miércoles pasado; producto de que ella y su compañero Joaquín Méndez se contagiaron con el pesado bicho. Fue así que ambos fueron reemplazados por Simón Oliveros; quien estuvo a cargo de «La hora de Jugar» hasta la jornada de ayer.

Con respecto, a su contagio, la cantante compartió historias en su Instagram donde contaba los difíciles momentos por los que estaba pasando. «Si no contesto, es porque no me he sentido bien este fin de (semana)! Y me estoy cuidando. Nada grave, pero hay que escuchar la cuerpa», afirmó según reportó Radio Corazón.

Sin embargo, su opinión sobre la enfermedad cambió rápidamente a lo largo de los días: «¡Acá! ¡Dando señales! ¡Cómo diría en Shrek jue horrible! Jue horrible«, actualizó en otra ocasión.

Sin embargo, gracias a que se cuidó, la chiquilla hizo su regreso triunfal a las pantallas de Mega ayer durante la tarde.

La mala experiencia de Quintanilla con el COVID

Fue así que María José volvió al espacio de la tarde de Mega; en un sketch donde Oliveros aseguró que se «había ganado el puesto» en el programa. Sin embargo, fue precisamente en ese momento que la ex-Rojo realizó su entrada triunfal.

Asimismo, Quintanilla habló sobre lo mal que lo pasó con la enfermedad: «los tres primeros días los pasé como el loly. A uno le duele todo, pero salí como el ave fénix«. Por otra parte, la cantante aseguró que aún está con secuelas, asegurando que aún tiene «una fábrica de aves» en la garganta, y pidió que «le tuvieran paciencia».