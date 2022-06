Palito a Gala Caldirola incluido: ¿Qué dijo Raquel Argandoña sobre el pololeo de Mauricio Isla?

Mauricio Isla y Thati Lira se han convertido en una de las parejas famosillas más querida de la farándula chilena. Mucho se ha hablado de los tortolitos en los últimos meses, pero siempre cosas positivas; un posible matrimonio y sorpresas románticas del mismo huaso durante la participación de la brasileña en la competencia de Canal 13, «Aquí se baila».

Mientras que en los últimos días la pareja se ha mostrado muy feliz paseando por Río de Janeiro. «Uff que experiencia, que cosa más linda. #HacerCosasPorPrimeraVezJunto», escribió Thati Lira en la publicación del romántico video volando por los aires de Copacabana. Capturas románticas por ambos lados que han sido motivo de discusión en el programa farandulero «Zona de Estrellas», donde claramente Raquel Argandoña siempre tiene algo que decir.

¿Qué dijo la Quintrala?

A través de las pantallas de Zona Latina, la Raca se refirió a los distintos registros de los tortolitos disfrutando de los bellos paisajes brasileños, donde curiosamente no tuvo ningún reparo. Incluso, llamó la atención de los demás panelistas por decir algo profundamente positivo del pololeo del futbolista y la bailarina.

«Se lo merecen, se lo merecen encuentro yo. Me encanta esta pareja», fue la particular reflexión de Raquel Argandoña en el programa farandulero. Pero no fue solo eso, ya que obviamente la cosa no iba a quedar tan tranquila. Esto porque se refirió a la ex esposa del defensa de La Roja, la modelo española Gala Caldirola, con quien se rumoreó que había intentado retomar la relación con el huaso después del fin del matriomonio.

«¿Qué dirá Gala al ver estas imágenes? Aunque estén separados y todo…», señaló la Quintrala sin filtro y con toda la malicia según lo rescatado por Corazón. Cabe señalar que Gala Caldirola aseguró recientemente que quiere mucho a «Mauro», pero que él y ella son personas distintas y que sería difícil retomar la relación en algún momento.