Pancho del Sur sobre muerte de Felipe Camiroaga: «No fue un accidente»

Sin duda, una de las noticias que más entristeció al país hace ya más de 10 años fue la muerte de Felipe Camiroaga. Recordemos que el animador de televisión falleció producto de un trágico accidente aeronáutico, cuando viajaba junto a un equipo de TVN, a la isla Juan Fernández.

Ahora, este accidente saltó nuevamente a la palestra, luego que el comediante Pancho del Sur volviera a referirse al trágico accidente que involucró a su amigo.

El relato de Pancho del Sur

El querido comediante se confesó en el programa Televidentes en La Hora. Fue en ese contexto que Pancho aseguró tener una teoría relacionada con el accidente aéreo en Juan Fernández.

En esa línea, el también cantante aseguró que estaba en Temuco cuando se enteró del duro accidente. Incluso, reveló que muchos se le acercaron para preguntarle si sabía algún otro detalle, o sobre el bienestar de Camiroaga.

Fue así que Pancho afirmó: «En ese tiempo no estaba trabajando con Felipe. Hasta el otro día que viaje desde Temuco, la gente se me acercaba, yo no cachaba nada, hasta que llegué a Santiago y entendí un poco la noticia. Pero fue terrible, porque fue algo muy grave».

Por otra parte, Pancho del Sur aseguró que tiene una teoría sobre el accidente que le costó la vida a su amigo, Felipe Camiroaga. «Yo digo que no fue accidente. Fue complicado, algún día se va a saber toda la verdad, pero accidente no fue. Yo lo sé«.

«Había gente que iba a tener mucho poder después en la política, dentro de ese avión, entonces, ‘mejor la eliminamos’, lamentablemente«, cerró.

Una opinión que muchos chilenos comparten con respecto al deceso del querido animador; quien dejó este mundo junto a Roberto Bruce (notero de Buenos Días a Todos) y Felipe Cubillos (Creador de Desafío Levantemos Chile).