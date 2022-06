¿Pisará el palito? Aseguran que Rocío Marengo se casará con Eduardo Font

Hace un par de semanas, Rocío Marengo explicó que estaba llevando a cabo un tratamiento para ser madre sin la ayuda de un hombre. «Decidí que voy a ser madre soltera, quiero ser feliz sin molestar a nadie», aseguró la blonda a mediados de abril.

Aunque mediante un comunicado publicado hace un par de días en las historias de su Instagram, reveló que el procedimiento no funcionó.

La modelo trasandina no está pasando un buen momento a nivel personal. Pero esta compleja situación se alivianaría un poco con una reciente buena noticia sobre ella y su pareja; pisará el palito con su pololo, el empresario Eduardo Fort, después de nueve años de relación.

¿Cuándo sería el casorio?

Según rescató Corazón la buena novedad la entregó el programa argentino, «Los Ángeles de la Mañana (LAM)». La protagonista de la exclusiva farandulera fue la periodista Pía Show, quien aseguró que el matrimonio sería el próximo verano.

«Ocurrió en un evento ayer a la noche. Él ya se lo cuenta a todos sus amigos. Tienen ganas de que sea en noviembre o principios de año», detalló la comunicadora trasandina.

Recordemos que Eduardo Fort es un conocido empresario que nació al otro lado de la cordillera. Es dueño «Felfort», una empresa que se dedica a la producción de dulces y chocolates. Él tiene 56 años (14 vueltas al sol más que Rocío Marengo) y es padre de tres hijos con su ex esposa; Macarena de 21 años, los mellizos Angie y Pietro de 13 años.

El fallido procedimiento para ser madre

«Ay no sé como contarles. ¿Cómo decirlo? Que palabras usar… Bueno, prefiero contarlo yo por ÚNICA VEZ. No hay bebé en camino», inició Rocío Marengo a través de sus historias de Instagram para anunciar que su tratamiento para ser madre no funcionó.

Asimismo, agradeció el apoyo profesionales, de sus más cercanos y admitió que fue un lindo sentimiento saber que hay muchas mujeres en la misma situación que ella. «Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón… Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes!», cerró la animadora de «Minuto para Ganar».