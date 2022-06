Raquel Argandoña culpa a Loreto Aravena por el fracaso del reality «Las Argandoña»

Raquel Argandoña sigue dando que hablar tras sus declaraciones en el programa Zona de Estrellas. En este espacio, acostumbra a hacer pebre a distintos rostros de la farandulandia.

Y en este ocasión no fue distinto, porque la Raca dirigió su artillería a la actriz Loreto Aravena, quién no ha estado exenta de polémicas en las últimas semanas. Esto debido a que se vio fuertemente involucrada en el caso del juicio al director Nicolás López.

La Raca recordó un episodio en el contexto de la emisión de su reality familiar en TVN, «Las Argandoña». Este espacio contaba con la participación de los más cercanos a la ex panelista de Bienvenidos, entre ellos, su hija Kel Calderón.

El programa no tuvo el éxito esperado, ya que el docu-reality se comenzó a transmitir en octubre de 2012 y fue quitado de la programación del canal estatal durante el mismo mes. Raquel Argandoña se refirió a este tema y apuntó a la protagonista de «Los 80».

Sin filtro contra Loreto Aravena

En uno de los últimos episodios del programa farandulero de Zona Latina, estaban conversando sobre lo que ocurrió con «Mochileros», un programa de Pamela Díaz en TVN. Ahí fue donde La Quintrala y contó su experiencia personal con el descontinuado docu-reality.

«Yo no me rio tanto porque mi reality también me lo funaron. Me lo funaron. A mí me dejaron sola en TVN, al principio lo pintaron como las Kardashian», aseguró Raquel Argandoña en Zona de Estrellas.

Ahí fue donde Loreto Aravena salió al baile, ya que ella supuestamente «funó» su programa en el canal estatal. «Llamó para funar el reality, ella fue (…) Y al final ni el Buenos Días a Todos nos pasaban publicidad», detalló Raquel Argandoña según pudo rescatar FM Dos.

La Raca siguió desahogándose sobre el nulo apoyo de TVN a su programa. Al igual que lo hizo Christell recientemente, contó que en la televisión la dejaron sola y que a pesar de que tuvieron ganancias, el dinero nunca fue importante para ella.