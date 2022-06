Paty Maldonado sin filtro contra la actriz del video por el Rechazo: «Eres una vendida»

El domingo 4 de septiembre todos los chilenas y chilenas deberán aprobar o rechazar en el plebiscito de salida por una nueva Constitución.

En ese contexto, hace un par de días se viralizó un registro que iba en contra de la carta magna que se está escribiendo en la Convención Constitucional.

Precisamente respecto a este video, el ex candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, estuvo a favor de lo que se decía; pero una persona que no estuvo de acuerdo con ello fue la ácida opinóloga de «Las Indomables», Paty Maldonado.

Esto ya que la ex panelista del Mucho Gusto no le gustó la posterior declaración de la actriz Noelia Narváez, quién aseguro que el video lo hizo «por plata».

Pensé que el Rechazo transmitiría sólo miedo. Este video muestra lo contrario. Más que miedo, exhibe desilusión. Son personas principalmente de clase media y baja, que valoran la unidad nacional, el himno, y que buscan una segunda oportunidad para escribir la Constitución. pic.twitter.com/tgD2NP8XFh — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) June 13, 2022

Atacó sin filtro

«Te voy a decir una cosa chiquilla, los principios no se venden, cuando un ser humano vende sus principios, después no tiene nada más que vender, quedó absolutamente en pelota», inició Paty Maldonado.

Pero la opinóloga no se quedó, ya que afinó la artillería y disparó de nuevo. «Te vendiste al sistema. Eres una vendida y cuando una persona se vende no vale nada», añadió sin filtro según reportó La Cuarta.

Paty Maldonado aseguró que ella nunca ha vendido sus principios y advirtió a Narváez que no volverá a encontrar pega como actriz. «Debiste ganarte la vida digna y decentemente, no haberte bajado los calzones tan rápido, porque te los bajaste», continuó diciendo de forma deslenguada.

Pero la ex panelista del matinal de Mega y no se quedó en apuntar solamente a la protagonista del spot del rechazo, sino que apunto a los creadores del video. «Y no me importa lo que piense la productora porque no le debo nada ni los conozco. ¡Son unos soberanos estúpidos! Porque de publicidad ustedes no tienen ni idea», señaló también Paty Maldonado.

Además, reconoció el talento e inteligencia de las productoras «de izquierda» y aprovechó de decir que los responsables de la video por el rechazo, también quedaron mal y no solo la actriz.