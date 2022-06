Paty Maldonado lloró tras ver el video viralizado de Izkia Siches

La contingencia nacional estuvo marcada en los últimos días por la muerte del carabinero David Florido Cisterna. El policía fue asesinado el viernes 10 de junio durante una balacera en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

En ese contexto, José Antonio Kast publicó un polémico video de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches.

«Con ropa casual y llena de risa: ese es el respeto que tiene la Ministra Siches por el Carabinero asesinado anoche», aseguró el ex candidato presidencial.

Esto fue motivo de análisis en el programa online de Paty Maldonado y Catalina Pulido, «Las Indomables». Allí la ácida opinóloga y ex panelista de Mucho Gusto, criticó duramente a la ministra Siches.

La potente crítica de la opinóloga y su vivencia personal

«Ministra, usted no fue a un evento. Usted no fue a una inauguración de una tienda comercial. Usted fue a un velorio de un hombre que servía a la patria, y que fue vilmente asesinado», comenzó Paty Maldonado quién se sumó a las críticas de José Antonio Kast.

Asimismo, la ex panelista del matinal de Mega criticó el vestuario de la ministra del Interior en el velorio de David Florido. De la misma forma, dijo que lo que más le dolió «fue su risa».

Paty Maldonado también recordó un fuerte episodio personal con su hermana (quién perdió su embarazo) y empatizó con la madre del carabinero fallecido. «Entonces yo no puedo entender, señora, su risa. ¿De qué se reía? ¿Qué pasaría si usted pierde un hijo? No se lo desearía nunca», señaló la ex Mucho Gusto quién descansó un momento y después continuó con el programa.

Respuesta desde el gobierno a José Antonio Kast

El encargado de la cartera de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, respondió a los dichos del ex candidato republicano también a través de Twitter.

«José Antonio Kast *elige* seleccionar cuidadosamente un frame para desvirtuar mensaje y buscar ventaja política. ¡Subamos el nivel!», expresó el ministro Jackson ante la publicación del político de derecha.