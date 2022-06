Según estudios: ¿Qué dice tu fantasía sexual favorita sobre ti?

Sin duda, el sexo es una de las partes más importantes de una relación. Pero ¿sabías que tus fantasías sexuales favoritas pueden revelar muchos detalles de tu vida? Ahora, una experta llamada Kate Taylor hizo una guía para que sepas qué dicen tus gustos de ti.

Pero antes de que entremos de plano a revelar cosas de ti que ni tu mismo sabías; cabe destacar que Taylor escribió sobre las 7 fantasías más comunes. Así que si no te encuentras acá; lo más probable es que lo tuyo entre dentro de la categoría de «parafilia».

Los que prefieren dominar

Esta debe ser una de las fantasías más comunes tanto en mujeres como en hombres. Muchas personas se imaginan tener el control total en el dormitorio. Sin embargo, según afirma Taylor; esto podría significar que no te sientes en control de tu vida o que sientes que te pasan a llevar en tu relación.

Quizá tu pareja toma todas las decisiones por ti; o sientes que nadie escucha tu voz. Es por esto que decides escapar de la realidad a través de esta fantasía.

Quieres ser dominado

Según The Journal of Sexual medicine, el 65% de las mujeres tienen la fantasía de dominar en la cama. Soñar con ser nalgeado, o incluso que «lo hagan en contra de tu voluntad»; es una señal de que te sientes abrumado por tus responsabilidades.

Tener un trío

Según reportó The Sun, una sicóloga social descubrió que mientras más personas quieras meter a tu cama; más necesitas que el mundo te reconozco. Asimismo, otro experto llamado Justin Lehmiller, afirmó que si quieres hacerlo con una pareja establecida; no estás listo para tener una relación y sólo estás buscando aventuras.

¿Te apetece el sexo con un extraño?

Ahora, tener fantasías con una pareja sin nombre ni cara es bastante normal. Después de todo, todos soñamos con nunca ser juzgado. Generalmente, las personas que sueñan con esto, probablemente viven con base en las expectativas de otros; o por otra parte, no están listos para un compromiso.

Un amorío con tu jefe

56% de los hombres y 69% de las mujeres tienen fantasías con tener sexo con su jefe (o jefa) o alguna otra figura de autoridad; de acuerdo a Lehmiller. Esto sugiere que estás buscando tener más poder o más respeto.

Mirar a otros tener sexo

Sin duda esto debe ser una de las cosas más comunes del mundo. No por nada la industria del porno es una multimillonaria; sin embargo, algunas veces esto puede rayar en el voyerismo. Aún eso así, que disfrutes esta fantasía, podría significar que sientes que no tienes poder; no puedes tomar el control de tu vida así que vives las fantasías de otros.

Ser visto mientras «haces el delicioso»

Si te gusta ser visto mientras tienes sexo; probablemente eres un exhibicionista que se siente invisible en el mundo. Esto podría significar que te hace falta confianza en la vida; y que te sientes invisble, por lo que quieres que el mundo te vea.