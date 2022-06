«Yo le diría que no se case»: Pamela Díaz le responde con todo a Raquel Argandoña

Raquel Argandoña acostumbra a lanzar dardos para todos lados en el mundillo de la farándula; pero ahora le tocó a ella, ya que recientemente se metió con Pamela Díaz y obviamente la Fiera no se iba a quedar callada.

Y es que comenzaron a hablar de sus ex parejas en el espacio farandulero, Zona de Estrellas. La Quintrala apuntó a «touch and go» que habría ocurrido en 2014 y con uno de los goleadores históricos de La Roja, Marcelo Salas.

Esto claramente no cayó bien y Pamela Díaz apuntó y se fue con todo contra Raquel Argandoña, por medio de una transmisión en vivo con el periodista Nacho Gutiérrez.

La fiera sacó las garras

«Primero quiero decir que yo no soy amiga de Raquel. Segundo, ella no sabe de mi vida privada (…) Somos buenas conocidas y fuimos compañeras de trabajo», comenzó diciendo Pamela Díaz según señaló ADN Radio.

De la misma forma, la ex panelista de Me Late dijo que ella no andaba refiriendose a los antiguos romances de Raquel Argandoña. «Tendría que tener una lista gigante y no voy a andar hablando tonteras», agregó señalando que la Raca era muy desubicada y que nunca ratificaba la información con ella.

Un palito sin filtro para Raquel Argandoña

Ya te habíamos contados hace un par de semanas que la panelista de Zona de Estrellas, anunció con bombos y platillos su casorio con su pareja, Félix Ureta.

Precisamente en relación al compromiso, Pamela Díaz continuó respondiendo a Raquel Argandoña mediante la desclasificación de una potente revelación.

«Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe», aseguró la Fiera detallando que no eran conversaciones que quedaban solamente en una amistad. «Si me molestan, yo lo acepto, pero también tienes que recibir de vuelta. Y esto, como dice ella, es sin llorar», remató la modelo en la transmisión con Nacho Gutiérrez.